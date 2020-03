Il Paradiso delle Signore 4 prosegue la messa in onda con la puntata di martedì 31 marzo 2020 su Rai 1. Le anticipazioni raccontano che Marta verrà a sapere una notizia interessante da Camilla, una sua cara amica che non vedeva da tempo. Forse, per lei la possibilità di diventare mamma non è ancora tramontata.

Ancora una volta però, Marta dovrà scontrarsi con il parere contrario di Vittorio, impaurito dalla possibilità che possa soffrire di nuovo ed avere una cocente delusione. Cosa deciderà di fare?

Una bella notizia allieterà la famiglia Cattaneo. La zia Ernesta è disposta ad aiutare Silvia e Luciano.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di martedì 31 marzo 2020

Nell'episodio di martedì prossimo, Silvia e Luciano continueranno a cercare un modo per trovare i soldi utili a far operare il figlio. L'impresa sembrerà impossibile, fino a quando alla zia Ernesta non verrà un'idea.

La zia di Silvia dirà di avere il denaro necessario per pagare il chirurgo e vorrà fare questo regalo a suo nipote Federico.

Per un momento, a casa Cattaneo si respirerà aria di felicità.

Laura sarà alle prese con il suo periodo di prova e farà amicizia con le colleghe, che apprezzeranno la sua allegria e la sua voglia di fare.

Una coppia in crisi

Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 4, Gabriella e Salvatore non riusciranno ad appianare le loro divergenze. I litigi saranno all'ordine del giorno, tanto che la giovane chiederà a Salvo una pausa per riflettere.

A nulla servirà la promessa del ragazzo di tenere a bada la sua innata gelosia nei confronti di Cosimo.

Agnese non prenderà affatto bene la notizia della separazione di Salvatore e Gabriella. La Amato, triste e malinconica, cercherà conforto in Armando che, ovviamente, ne sarà felice. Possibile dunque un riavvicinamento tra i due, anche se non sarà facile gestire la complicata situazione.

Una speranza per Marta

Nel frattempo, Marta riuscirà a contattare Camilla, una sua compagna di liceo. La donna le dirà di aver provato una cura per la fertilità e che, nonostante nessuno le abbia dato speranza, è rimasta incinta. Le sue parole colpiranno molto Marta, che deciderà di sottoporsi alla stessa terapia.

La Guarnieri sarà entusiasta di questa possibilità e ne parlerà con Vittorio che, invece, non sarà affatto d'accordo. Marta rimarrà delusa dalla reazione del marito e la prenderà molto male. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, però, la Guarnieri deciderà comunque di fare di testa sua.

Metterà in pericolo la sua salute o coronerà il sogno di dare alla luce un bimbo? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire quale sarà il suo destino.