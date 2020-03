Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 sono pronte a raccontare, ai numerosi telespettatori, cosa accadrà prossimamente nelle vite degli amati protagonisti della soap. Per Angela comincerà un periodo ricco di cambiamenti e forti emozioni: nella puntata di lunedì 9 marzo si scoprirà che la ragazza avrà tentato di togliersi la vita. In suo aiuto ci sarà, come sempre, Riccardo, anche se non sarà visto di buon occhio da Marcello. Inoltre la Barbieri e il giovane Guarnieri partiranno insieme per Rapallo.

Tra Gabriella e Salvatore le cose non andranno bene e il loro rapporto entrerà nuovamente in crisi, mentre al Paradiso tutto è pronto per l'arrivo in negozio del bikini, ma Agnese storcerà il naso a riguardo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Riccardo porterà Angela in Liguria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, di lunedì, 9 marzo, raccontano che Angela vivrà un momento di profondo dolore tentando di togliersi la vita. La ragazza, fortunatamente, non riuscirà nel tragico intento grazie all'intervento di Riccardo, che la salverà dal commettere tale sciocchezza.

Angela chiederà al suo amico di non far sapere a nessuno quanto è accaduto. Nonostante la cura e il rispetto che il giovane Guarnieri continuerà a dimostrare nei confronti della ragazza, Marcello vedrà il legame di sua sorella con il rampollo di casa Guarnieri come un pericolo. Dopo lo spiacevole episodio accaduto alla Barbieri, Riccardo e Angela saranno ancora più uniti di prima, per questo motivo il ragazzo deciderà di portarla nella sua villa di Rapallo.

Nella città ligure i due troveranno un rifugio lontano da tutto e da tutti e riusciranno a guardare i loro problemi da un'altra angolazione.

Salvatore e Gabriella in crisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 9 marzo, rivelano che nella puntata di lunedì Gabriella e Salvatore vivranno nuovamente un momento di crisi. La gelosia del ragazzo, nei confronti del legame lavorativo tra la stilista e Cosimo, causerà un'incrinatura nel rapporto e trovare un punto d'accordo sembrerà sempre più difficile.

La tensione tra i due diventerà molto evidente.

Infine, al Paradiso delle Signore arriverà una novità del tutto inaspettata: il bikini. L'imminente arrivo della collezione primavera - estate prevede l'inserimento di questo elemento di cui Marta e Vittorio andranno molto fieri. Tuttavia, a essere contraria a questa novità ci sarà la signora Agnese Amato. Per la sarta la vendita e l'esposizione del bikini al grande magazzino potrebbe rappresentare qualcosa d'immorale e per Vittorio e Marta non sarà facile convincerla del contrario.