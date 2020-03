Su Rai 1 si rinnova l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 30 marzo al 3 aprile 2020 in prima visione assoluta. Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che per la nuova venere Laura Parisi arriverà il momento di mettersi in gioco in questa nuova veste e nel giro di poco tempo riuscirà a conquistare il gradimento di tutte le sue colleghe, data la sua spiccata bravura.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 20 marzo - 3 aprile: zia Ernesta vittima di una truffa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 3 aprile, rivelano che per la venere Laura, dopo essere stata messa in prova per una settimana, arriverà il momento di darsi da fare e di dimostrare di essere realmente in gamba.

E la giovane Parisi cercherà di fare il suo meglio per conquistarsi pienamente la fiducia dei suoi superiori ma anche dei colleghi: nel giro di poco tempo si farà voler bene da tutti.

Intanto Gabriella comincerà ad essere realmente stufa della gelosia e delle continue scenate di Salvatore: la donna non ne può più di questa situazione e per tale motivo chiederà al suo compagno di prendersi un periodo di riflessione e quindi di mettere per un po' di tempo in stand by la loro relazione. Agnese prenderà bene questa decisione dei due ragazzi: la donna, infatti, sperava fino alla fine che tra i due tornasse il sereno e che potessero di nuovo tornare insieme felicemente.

E poi ancora, gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore al 3 aprile 2020 rivelano che i Cattaneo saranno alla ricerca di denaro per poter permettere a Federico di sottoporsi alla nuova delicata operazione. Peccato, però, che la somma è davvero ingente e non sanno come fare. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui zia Ernesta, che dopo il suo malore è stata accolta in casa proprio dai Cattaneo, comunicherà che ha deciso di finanziare di tasca sua l'operazione per Federico.

Cosimo si dichiara a Gabriella

Una gran bella notizia per tutti i componenti della famiglia Cattaneo, anche se la felicità durerà molto poco. Luciano, infatti, scoprirà che la zia Ernesta è stata vittima di una brutta truffa e quindi non può più tirare fuori la somma di denaro promessa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Clelia proverà a mettere in difficoltà Laura, colpendo sui suoi punti più deboli ma per fortuna la venere potrà contare sul supporto delle sue colleghe.

Intanto Salvatore non si da pace circa l'addio con Gabriella, senza sapere che nel frattempo Cosimo si è dichiarato alla donna. Come reagirà la Rossi di fronte a questa proposta d'amore?