Il Paradiso delle Signore 4 è pronto a regalare ai suoi numerosi telespettatori una nuova settimana ricca di emozioni. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 aprile, la storia tra Gabriella e Salvatore sarà ormai ufficialmente finita e tra Agnese e la sua ex nuora le cose non andranno bene. Intanto Roberta confesserà a Federico del bacio con Marcello e lui la lascerà, mentre Achille e Adelaide si sposeranno. Infine, Ludovica rivelerà una sconvolgente verità a Riccardo.

Negli spoiler fino al 10 aprile, Umberto e Adelaide si lasceranno andare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 per la settimana dal 6 al 10 aprile raccontano che tra Gabriella e Salvatore ormai il rapporto sarà irrecuperabile. In seguito alla rottura tra loro, anche il rapporto tra Agnese e la ragazza andrà in rovina: la sarta chiederà a Vittorio di poter lavorare da casa. La signorina Rossi soffrirà molto per la situazione, ma accanto a lei ci sarà Cosimo che la salverà ancora una volta da un difficile problema di lavoro.

Intanto le cose non andranno bene nemmeno tra Federico e Roberta. Nel corso di una conversazione, Salvatore si farà scappare una frase su Marcello che accenderà il dubbio nel giovane Cattaneo. Mentre il ragazzo starà per partire in Svizzera per l'intervento, Roberta deciderà di essere sincera con lui, raccontandogli del suo momento di debolezza con Marcello. La confessione del bacio porterà Federico a lasciare la sua fidanzata e a restare fermo sulla sua pozione anche quando sarà in Svizzera.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore raccontano che Achille sposerà Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 aprile rivelano che, nella prossima settimana, la nuova Venere Laura si occuperà di confezionare delle uova di Pasqua per i clienti del Paradiso. All'insaputa del dottor Conti, la ragazza svolgerà il suo compito a casa Amato, dove troverà un prezioso aiuto da parte di Agnese.

Quando Vittorio scoprirà che la ragazza gli ha mentito, si arrabbierà molto ma poi la perdonerà conoscendo le difficoltà del suo passato. Marta si sentirà a disagio in quella situazione, poiché penserà alla bugia detta a suo marito per i farmaci che sta assumendo.

A Villa Guarnieri tutto sarà pronto per il matrimonio tra Adelaide e Achille, ma la sera prima delle nozze il commendatore chiederà a sua cognata un'ultima cena insieme. Quella sera, i due si lasceranno andare alla passione, ma nulla cambierà su quanto deciso: Achille e Adelaide saranno marito e moglie. Angela, nel frattempo, non si sentirà all'altezza di partecipare alla festa di nozze con il suo fidanzato, ma Riccardo farà di tutto per convincerla.

Tra i due tutto sembrerà proseguire nel migliore dei modi e Ludovica sembrerà accettare il corso degli eventi. Tuttavia, Cosimo organizzerà una cena di addio alla Brancia, invitando anche Riccardo. In questa occasione, Ludovica rivelerà una verità che sconvolgerà la serata.