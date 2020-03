Il Paradiso delle signore allieterà ancora i fedeli telespettatori con le sue storie emozionanti. Le trame inerenti le puntate in onda dal 6 al 10 aprile, rivelano che Adelaide sposerà Achille Ravasi nonostante una notte di passione con Umberto. Nel frattempo, Salvatore e Gabriella si lasceranno e ciò creerà una frattura nel rapporto tra la giovane ed Agnese che si rifletterà sul lavoro mentre Clelia e Silvia faranno un patto che porteranno avanti. Infine, Roberta dirà a Federico che tra lei e Marcello c'è stato un bacio ed il giovane partirà per la Svizzera lasciando la ragazza senza darle spiegazioni.

Il Paradiso delle signore: Salvatore e Gabriella si lasciano

Gli spoiler Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 aprile, rivelano che don Saverio poco prima della Pasqua, benedirà la casa di Marta e Vittorio. Subito dopo, i due si prepareranno ad una settimana ricca di impegni. Nel frattempo, Clelia e Silvia porteranno avanti il patto che hanno fatto per il bene di Luciano a cui entrambe sono legatissime. Poco dopo, la nuova Venere Laura giungerà al Paradiso con delle mini uova di cioccolato con su inciso i nomi delle colleghe.

La giovane, prima di lavorare al grande magazzino era una pasticciera. Federico dopo aver assaggiato un po' di uova di cioccolato, avrà un'idea. Intanto, Salvatore e Gabriella ufficializzano la loro rottura e ciò creerà una frattura nel rapporto tra la giovane stilista ed Agnese. Le due, infatti, faranno fatica a lavorare insieme all'atelier al punto tale che la Amato chiederà di poter lavorare da casa.

Poco dopo, Adelaide non si farà nessun problema ad invitare Ludovica alle sue nozze con Achille Ravasi, pur sapendo che ciò potrà mettere in difficoltà Riccardo ed Angela. La Brancia nonostante avesse deciso di non tornare presto a Milano, raccoglierà l'invito e tornerà in città. Subito dopo, al Circolo incontrerà Umberto, il quale le riferirà di essere sempre più convinto che Achille Ravasi voglia ingannare lei, sua madre Flavia ed Adelaide.

Il Paradiso delle signore, trame 6-10 aprile: Federico lascia Roberta

Le trame de Il Paradiso delle signore, dal 6 al 10 aprile, ci dicono che Gabriella soffrirà molto per la situazione che si è creata con Agnese in seguito alla rottura con Salvatore, mentre il giovane farà fatica a contenere la rabbia anche a lavoro. Nel frattempo, Vittorio proporrà a Laura di realizzare cento uova di cioccolato da regalare alle cliente prima di Pasqua. La Venere accetterà mentendo sul fatto di essere sicura di farcela, ma poi riceverà un aiuto inaspettato. Poco dopo, Salvatore si farà sfuggire una frase di troppo con Federico in presenza di Marcello, finendo per far insospettire il giovane Cattaneo sul conto di Roberta.

Il tutto avverrà nel momento peggiore visto che si sta preparando a partire per la Svizzera per sottoporsi al delicato intervento che potrebbe ridargli l'uso delle gambe. Nel frattempo, Riccardo scoprirà che è stato suo padre Umberto a richiedere a Ludovica di tornare a Milano. Il giovane a causa di ciò finirà per avere un duro scontro con il padre, il quale reagirà di pancia cedendo la gestione del patrimonio ad Adelaide ed Achille. Ravasi, quasi senza il minimo sforzo sta ottenendo tutto ciò che voleva. Poco dopo, Marcello si confronterà con Roberta, in quanto è convinto che Federico abbia capito che tra loro c'è stato qualcosa.

La giovane commessa del Paradiso finirà per rivelare al suo fidanzato che lei e Marcello si sono scambiati un bacio proprio poco prima della partenza del Cattaneo Junior per la Svizzera. La confessione di Roberta farà si che Federico la lasci senza uno straccio di spiegazione e parta per sottoporsi all'operazione. Intanto, Angela convinta di non essere all'altezza dei Guarnieri, deciderà di non partecipare al matrimonio di Adelaide e Achille e a nulla varranno gli sforzi di Riccardo per farle cambiare idea.

Adelaide sposa Achille dopo aver passato una notte di passione con Umberto

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore vedremo Ludovica giungere a sorpresa al grande magazzino e sembrerà non avere nessuna intenzione di rovinare la storia d'amore tra Riccardo e Angela.

Sarà davvero così, oppure no? Nel frattempo, Laura chiederà a Vittorio un permesso per poter terminare il confezionamento delle uova di Pasqua ed il pubblicitario glielo concederà. Subito dopo, consapevole del fatto che mancherà anche Angela, chiederà ad Armando di occuparsi della cassa. Il Ferraris accetterà e si scoprirà divertito nel ruolo di una Venere. Intanto, Umberto sempre più solo nel tentativo di dimostrare che Achille sta prendendo tutti per i fondelli, la sera prima delle nozze chiederà ad Adelaide un'ultima cena insieme. I due, dopo la cena, trascorreranno una notte di passione. Nonostante ciò, la contessa deciderà di convolare a nozze con Ravasi ed Umberto deciderà di non presenziare al matrimonio, ma qualcuno riuscirà a fargli cambiare idea.

Poco dopo, Vittorio non saprà che Laura non sta confezionando le uova nel vecchio laboratorio bensì a casa di Agnese che la aiuta ed ammira la sua maestria. Nello stesso tempo, la Amato continuerà ad essere in collera con Gabriella al punto tale che la lascerà da sola a fronteggiare un emergenza all'Atelier. La giovane stilista, però, troverà ancora una volta l'aiuto di Cosimo Bergamini che proverà a risolvere il disastro. Nel frattempo, Armando si farà valere anche alla cassa mentre in Caffetteria, Marcello e Salvatore avranno un piccolo screzio. Il Barbieri, infatti, accuserà il socio di aver causato problemi a Federico e Roberta.

Nel frattempo, Achille ed Adelaide diventeranno marito e moglie, ma al momento della partenza per il viaggio di nozze, la Contessa andrà da Umberto per dirgli che il sentimento che c'è tra loro è troppo forte per ignorarlo nonostante il recente matrimonio. Più tardi, Federico in Svizzera continuerà ad essere freddo e distaccato con Roberta, la quale non saprà più cosa fare. Intanto, Vittorio non appena scoprirà la bugia di Laura si arrabbierà molto con lei, ma quando la giovane gli racconterà il suo difficile passato, cambierà idea. Marta ascoltando Laura si sentirà molto a disagio visto che anche lei sta mentendo al marito.

La signora Conti, infatti, sta prendendo da diverso tempo un farmaco per la fertilità senza dire nulla a Vittorio. Intanto Cosimo organizzerà una cenaper salutare Ludovica ed inviterà il loro amico Riccardo. Tuttavia, la serata verrà sconvolta da una rivelazione della giovane.