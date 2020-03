Continua la messa in onda delle puntate de Il Paradiso delle Signore 4 su Rai 1: le anticipazioni settimanali vedono Luciano fare luce sui suoi sentimenti ed arrivare ad una conclusione inaspettata. Silvia dovrà dunque fare i conti con le conseguenze della sua rivelazione in merito alla paternità di Federico.

Intanto, Riccardo non accetterà il fatto che Ludovica possa averlo incastrato annunciando il loro fidanzamento ufficiale. E' ora di prendere in mano le redini della sua vita e smetterla di farsi condizionare da Adelaide, solo per il buon nome della famiglia Guarnieri.

Celia, così come Luciano, non riuscirà più a mentire a se stessa. Nonostante la conoscenza e il piacevole corteggiamento di Ennio, sa benissimo chi c'è nel suo cuore da tanto tempo. Di seguito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda giovedì 19 marzo su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: l'amore trionfa

Nella puntata campionessa di ascolti in programmazione giovedì 19 marzo su Rai 1, vedremo Riccardo affrontare con coraggio la sua decisione di lasciare Ludovica, dopo che quest'ultima pensava di prenderlo in contropiede annunciando il loro fidanzamento ufficiale.

Come si può bene immaginare, Adelaide non reagirà per niente bene. Umberto invece capirà il figlio e si schiererà dalla sua parte, inasprendo ancora di più i contrasti con la contessa che, per dispetto, si farà vedere più spesso in compagnia dell'ambiguo Ravasi.

Dalla parte di Riccardo ci sarà anche Marta, che si complimenterà con il fratello per il coraggio di aver scelto il cuore e non le apparenze.

Inganni familiari

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, scopriremo come Vittorio manifesti grossi dubbi in merito alla relazione appena sbocciata tra Angela e Riccardo, temendo che la Barbieri possa andare incontro ad una cocente delusione.

Nel frattempo, al Grande Magazzino le Veneri lavorano sodo per preparare al meglio la vetrina che ospiterà la nuova collezione dei bikini, una scelta che non sarà apprezzata da tutti.

Silvia convincerà Luciano a portarla fuori a cena in occasione del suo compleanno. Non per amore, ma per dare un'aria di apparente normalità in casa, così che Federico non sospetti nulla. I due si recheranno al ristorante. Qui, il ragioniere incontrerà Ennio e Clelia.

Sguardi che dicono tutto

Inevitabilmente, gli occhi innamorati di Clelia e Luciano si incroceranno. Silvia si accorgerà della cosa, ma farà finta di niente. La capo commessa capirà quale è la verità su Federico e potrà solo immaginare il dolore che porta nel cuore il ragioniere.

Infine, nella puntata di giovedì della soap Il Paradiso delle Signore 4, Clelia si renderà conto di non aver mai smesso di amare Luciano e che l'interesse per Ennio era solo un modo per tentare di sopprimere i suoi sentimenti.