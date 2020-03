L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 4 tornerà in onda domani, martedì 24 marzo 2020, come sempre alle 15.40 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato. I colpi di scena anche in questo nuovo episodio non mancheranno e in particolar modo Silvia deciderà di affrontare suo marito Luciano, per metterlo al corrente del fatto di aver scoperto i suoi tradimenti. Un ulteriore scossone nel rapporto di coppia tra i due coniugi che già da tempo stanno affrontando un periodo di forte crisi.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 24 marzo: Marta non si rassegna

Nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4 in onda martedì 24 marzo su Rai 1 rivelano che per Riccardo arriverà il momento di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare a muso duro Marcello. Proprio durante il loro confronto-scontro, gli renderà noto il fatto che da qualche tempo si sta frequentando con Angela e quindi lo metterà al corrente della loro relazione. Quale sarà la reazione di Marcello?

Accetterà oppure no questa relazione che sta nascendo?

E poi ancora gli spoiler di questo appuntamento con la soap opera rivelano che Marta continuerà a non darsi pace circa l'idea che non potrà avere dei figli. Per lei è stato un duro colpo prendere atto del verdetto dei medici ma non vuole darsi per vinta e proprio per tale motivo deciderà di organizzare un viaggio a Parigi, per poter incontrare un noto medico che potrebbe darle una mano.

La donna, però, non vuole dire a Vittorio ciò che sta organizzando e per questo motivo manterrà il segreto, sperando che il suo uomo non lo venga a sapere prima della partenza.

Occhi puntati anche su Ennio, che tornerà di nuovo alla carica con Clelia e proverà in tutti i modi a riconquistarla. Peccato, però, che la donna non ha alcuna intenzione di 'cedere' al suo corteggiamento e così gli renderà palese e noto il suo 'no'.

Silvia affronta il marito Luciano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 marzo, inoltre, rivelano che la situazione tra Silvia e Luciana è sempre più in crisi e sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Come se non bastasse Silvia deciderà di affrontare il marito, dicendogli che ha scoperto tutta la verità sul tradimento con Clelia.

Per chi non potesse vedere tutti i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in onda questa settimana nel pomeriggio di Rai 1, potrà rivederli in streaming accedendo al sito RaiPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata alla soap. In questo modo sarà possibile riguardare anche gli episodi che sono andati in onda nel corso delle settimane precedenti e che hanno ottenuto dei veri e propri risultati record dal punto di vista degli ascolti.