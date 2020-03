Da non perdere la puntata del 1° aprile 2020 della soap Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni svelano che Federico avrà un'amara sorpresa. La zia Ernesta infatti, scoprirà di essere stata truffata.

Intanto, Clelia si impegnerà davvero tanto per mettere alla prova Laura, che pare non le stia simpatica. La capo commessa vuole assicurarsi che la nuova Venere pronta a sostituire Marina sia all'altezza del compito. La caparbietà della ragazza però, avrà la meglio.

Silvia e Luciano non sapranno come fare a recuperare il denaro perso e saranno di nuovo convinti che sulla loro famiglia si sia abbattuta una maledizione.

Perché nulla fila per il verso giusto?

Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 1° aprile 2020

Su Rai 1, mercoledì 1 aprile andrà in onda un'altra puntata dell'emozionante soap. La situazione sarà drammatica per Silvia e Luciano, dopo aver appreso che la zia Ernesta è stata truffata e non ci sono più i soldi destinati al pagamento dell'interventi chirurgico di Federico. Come faranno ora?

Nel frattempo, come rendono noto le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, Salvatore capirà di non poter fare a meno della presenza di Gabriella.

Il giovane però, non ha fatto i conti con l'intraprendenza di Cosimo, che di certo non si farà scappare questa occasione.

Cosimo infatti farà una dichiarazione d'amore alla stilista, che non rimarrà indifferente.

La messa alla prova

Come raccontano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 4, Clelia sarà particolarmente severa con Laura. La capo commessa la metterà continuamente alla prova, portandola al limite della sopportazione.

La ragazza però, troverà conforto nelle sue possibili future colleghe.

Marta non demorderà e continuerà a sostenere che la cura alla quale si è sottoposta Camilla meriti di essere provata. Vittorio non sarà d'accordo e i due finiranno per litigare.

Il piano di Achille Ravasi

Anche nella puntata di mercoledì 1 aprile della soap Il Paradiso delle Signore 4, vedremo quanto sia doppiogiochista Achille.

Adelaide vorrebbe che Riccardo le facesse da testimone e in un primo momento il giovane Guarnieri ne sarà commosso.

Quando però Riccardo dirà alla contessa di voler partecipare alla cerimonia con Angela, succederà il finimondo. Adelaide rimprovererà il Guarnieri Jr., reo di aver messo in ridicolo la loro famiglia.

Sarà il Ravasi ad approfittare del litigio tra Adelaide e Riccardo. Achille inizierà ad insinuare in Adelaide il dubbio che Riccardo non sia così affidabile. Se è disposto a mettere in imbarazzo la sua famiglia, come può gestire con onestà e razionalità il patrimonio? Sarà a quel punto che Achille si proporrà come amministratore.