La popolare serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore continua a fare compagnia al pubblico con delle storie travolgenti. Al centro delle trame della puntata in programmazione su Rai 1 il 30 marzo 2020 continuerà ad esserci ancora Federico Cattaneo (Alessandro Fella) che vorrà dare una svolta alla sua vita. Il fratello di Nicoletta, sempre più stanco di essere immobilizzato sulla solita sedia a rotelle, sceglierà di sottoporsi ad una nuova operazione. Quando verranno a conoscenza che loro figlio necessita di una grande somma di denaro per poter subire l’intervento, Silvia (Marta Richeldi) e Luciano (Giorgio Lupano) saranno disposti a fare qualsiasi sacrificio per poter coprire le spese.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) invece sarà sempre più provato dalla lontananza della fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), che si troverà ancora a Parigi con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Salvatore sempre più deluso da Gabriella, i Cattaneo decisi a pagare l’operazione del figlio

Nel corso del 116esimo episodio della seguitissima soap opera, in onda lunedì 30 marzo 2020 sulla rete ammiraglia della Rai, Gabriella non avrà altra scelta oltre a quella di rimanere ancora a Parigi poiché farà i conti con una pesante influenza.

Salvatore resterà ancora più deluso dalla sua fidanzata, dato che apprenderà che ha fatto sapere soltanto a Roberta quando rientrerà a Milano. In particolare, la talentuosa stilista del Paradiso, all'insaputa del proprio amato, deciderà di rimettere piede nel capoluogo lombardo al primo risveglio. Intanto Federico vorrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, con la speranza di poter finalmente tornare a camminare.

Luciano e Silvia, non appena il figlio li metterà al corrente della sua decisione, uniranno le loro forze per raccogliere i soldi necessari per la cara e delicata operazione.

Laura Parisi in sintonia con le veneri, la zia di Silvia sta male

Nel frattempo, la nuova arrivata, Laura Parisi, sarà alle prese con il suo primo giorno di lavoro nel magazzino milanese più lussuoso. La fanciulla avrà delle speranze per poter prendere il posto di Marina Fiore a tutti gli effetti, soprattutto perché entrerà immediatamente in sintonia con le commesse quando comincerà a conoscerle.

I Cattaneo, oltre ad essere alla disperata ricerca di una soluzione per non deludere il figlio, si preoccuperanno per Ernesta, l’anziana zia di Silvia. Il ragioniere del paradiso correrà subito dalla parente della moglie, quando verrà a sapere che si è sentita poco bene. Per finire Salvatore e Gabriella, dopo essersi finalmente ricongiunti, continueranno a non andare d’accordo a causa dei precedenti fraintendimenti. Purtroppo, la stilista e il socio di Marcello, con il loro atteggiamento dimostreranno di non avere alcuna intenzione di voler chiarire le loro incomprensioni.