Le vicende della soap opera quotidiana Il Paradiso delle signore ambientate nel magazzino più lussuoso di Milano, non smettono di sorprendere. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà Rai Uno il 12 marzo 2020, segnalano che Angela Barbieri (Alessia Debandi) dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni si accorgerà di essersi innamorata di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), che nel frattempo ricorderà i momenti vissuti a Rapallo in compagnia della bella venere. Il fratello di Marta e l’ex cameriera del circolo purtroppo si vedranno costretti a non rendere noto ciò che provano l’uno per l’altra, per non avere dei problemi con i rispettivi familiari.

Marina Fiore (Ludovica Coscione) invece proprio quando si getterà tra le braccia di Rocco Amato (Giancarlo Commare) potrà realizzare il suo sogno, ovvero quello di diventare un’attrice. La giovane commessa per poter girare il suo primo film però dovrà lasciare il capoluogo lombardo, per trasferirsi a Roma.

Riccardo ritorna a Milano, Angela si rende conto di essersi innamorata

Nella famosa fiction daily 2 in programmazione sulla rete ammiraglia Rai a partire dalle 15:40, continuano a non mancare i colpi di scena.

Nella 104esima puntata che i telespettatori potranno seguire giovedì 12 marzo 2020, dopo Angela, anche Riccardo farà ritorno a Milano. Il giovane rampollo dei Guarnieri, quando rimetterà piede nella sua villa ripenserà ai momenti vissuti in Liguria con la sorella di Marcello. A questo punto il figlio di Umberto si vedrà costretto a fingere che non sia accaduto nulla tra lui e l’ex cameriera del circolo, per non far sospettare sua zia Adelaide e la fidanzata Ludovica.

Nel frattempo la giovane Barbieri oltre a rendersi conto di provare dei forti sentimenti nei confronti del cognato del suo datore di lavoro, non riuscirà a chiarire con il fratello.

Marina costretta a fare una scelta, la Barbieri confortata da Roberta e Gabriella

Angela sapendo che a Marcello non piace affatto la sua frequentazione con Riccardo, non gli farà sapere ciò che prova veramente per colui che le ha fatto vivere delle forti emozioni a Rapallo.

Nel contempo Marina si troverà di fronte ad un bivio, poiché dovrà decidere se continuare a lavorare al paradiso, o andare nella capitale italiana per iniziare una carriera nel mondo della recitazione. Nonostante sarà molto legata alle altre veneri e non vorrà separarsi da Rocco, la Fiore arriverà a fare la scelta che riterrà la più giusta. Successivamente Riccardo dopo aver visto il cognato Vittorio in pensiero per la lunga assenza di Angela dal suo negozio, lo metterà al corrente di ciò che la sua dipendente conserva nel profondo del suo cuore. Per finire, la giovane Barbieri ancora affranta per aver dovuto rinunciare a suo figlio si lascerà confortare da Roberta e Gabriella.