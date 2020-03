La prima puntata della prossima settimana, di lunedì 9 marzo, de Il Paradiso delle signore ha una trama particolarmente intrigante. Tra i vari avvenimenti degni di nota ci sarà, sicuramente, il gesto estremo di Angela. La giovane Barbieri non riuscirà a sopportare di dover stare lontana da suo figlio Matteo, per tale ragione proverà a togliersi la vita. Riccardo, però, riuscirà a intervenire e impedirle di compiere una pazzia. Questo avvenimento, inoltre, contribuirà ad avvicinare molto i due giovani.

Salvatore e Gabriella, invece, saranno sempre più lontani.

Il Paradiso delle signore: il gesto estremo di Angela

Nel corso dell'episodio di lunedì 9 marzo del Paradiso delle signore, la trama prenderà una piega drammatica. Angela proverà a togliersi la vita, conscia del fatto che non potrà stare più con suo figlio. Riccardo, però, arriverà al momento giusto e riuscirà a salvare la donna di cui si sta innamorando. A seguito di questo gesto assurdo, la Barbieri chiederà al giovane di mantenere il segreto in merito a quanto è accaduto.

I due, dunque, saranno sempre più complici e vicini e questa cosa non piacerà a Marcello. Il ragazzo comincerà a nutrire un'ostilità nei confronti del Guarnieri, dato che non vuole che sua sorella lo frequenti.

Il bikini arriva nel grande magazzino milanese

Al Paradiso delle signore, intanto, arriverà una bella novità. La nuova collezione primavera estate, infatti, sarà caratterizzata da un capo di punta, ovvero il bikini.

Tutti saranno molto entusiasti della cosa, eccetto Agnese. La sarta infatti, donna del sud molto legata alle tradizioni e ai valori, si opporrà categoricamente alla diffusione della nuova moda. Marta e Vittorio, dunque, si troveranno a fare i conti con il parere contrastante della signora Amato. Su di un altro versante, invece, Gabriella non troverà un punto d'incontro con Salvatore.

Angela e Riccardo scappano via insieme

Le cose tra Gabriella e Salvatore, dunque, prenderanno una brutta piega e le discussioni saranno sempre di più, al punto da arrivare a pensare che per i due non ci sia più un futuro. Contrariamente ai due protagonisti, invece, Riccardo e Angela consolideranno sempre di più il loro legame. Dopo quello che è accaduto alla Barbieri, il giovane Guarnieri deciderà di farle staccare un po' la spina e condurla lontano da tutto e tutti. I due, quindi, organizzeranno una piccola "fuga" d'amore e si recheranno in Liguria. Riccardo approfitterà della villa che possiede in tale regione per trascorrere un po' di tempo insieme alla ragazza e lontano da tutto il resto.

In questo modo il ragazzo si augura che la fanciulla riesca a superare il trauma vissuto poco prima.