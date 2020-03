Amori contrastati al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni relative agli episodi in onda su Rai 1 questa settimana vedono Angela tormentata per la sua relazione appena sbocciata con Riccardo. La giovane sa bene che dovrà combattere contro i pregiudizi di Adelaide e della famiglia Guarnieri. Come se non bastasse, anche suo fratello proprio non sopporta Riccardo. Dal canto suo, il giovane Guarnieri deve tenere a bada le intemperanze di Ludovica ed Adelaide, due donne in grado di complicargli non poco la vita.

Silvia e Luciano continuano a far finta di nulla per non destabilizzare Federico, che sembra essersi ripreso dal periodo più buio della sua giovane esistenza. Anche se non può camminare, è consapevole di essere amato e rispettato da amici e colleghi. Inoltre, può ancora contare sulla sua carriera da scrittore, la sua grande passione. Di seguito, la trama della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 18 marzo 2020 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4 del 18 marzo: un triste compleanno

Non sarà un compleanno felice quello di Silvia. Luciano, per tentare di nascondere a Federico quanto sta realmente accadendo con la moglie, accoglierà una sua particolare richiesta. Un incontro inaspettato però, rovinerà i suoi piani.

Intanto Angela ripenserà ai momenti romantici passati a Rapallo con Riccardo, parlandone con le amiche.

La giovane non sa come comportarsi, visto che il Guarnieri è fidanzato. Inoltre, sa che suo fratello non le permetterebbe mai di vivere tranquillamente una relazione con Riccardo. Cosa fare dunque?

Clelia e Luciano di nuovo vicini

Nella puntata di mercoledì 18 marzo de Il Paradiso delle Signore 4, Silvia chiederà a Luciano di fare una festa per il suo compleanno. Il ragioniere accetterà, sebbene consapevole che la situazione tra loro è ormai ingestibile.

Luciano, sfinito, si confiderà con Clelia, dicendole di non sopportare più la convivenza forzata con sua moglie Silvia. Il ragioniere capirà di essere ancora profondamente innamorato della capo commessa e non potrà che arrendersi all'evidenza. Nello stesso tempo, Silvia sarà decisa a fare di tutto per proteggere Federico, che non dovrà mai sapere la verità, continuando a credere che Luciano sia il suo vero padre.

La decisione di Riccardo

Infine, Riccardo capirà cosa deve fare con Ludovica. Il sentimento per Angela vincerà. Sarà così che il Guarnieri Jr. correrà da lei, stanco di mentire a se stesso e di portare avanti una relazione che non lo soddisfa e basata solo sull'apparenza.

Come reagiranno Ludovica e sua madre Adelaide? Non resta che attendere le prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore per scoprirlo.