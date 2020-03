Un'altra settimana sta per iniziare al Paradiso delle Signore 4 e ci saranno molte novità per i personaggi della Milano degli anni Sessanta. Per Clelia e Luciano ci saranno momenti di felicità dopo essersi finalmente ritrovati, mentre al grande magazzino cominceranno le selezioni per la nuova Venere, in sostituzione di Marina. Gabriella sarà invitata in Francia per la presentazione della nuova collezione a Parigi e Marta penserà di partire con lei per incontrare un luminare, sperando di poter avere ancora la speranza di un figlio.

Infine, Achille chiederà a Umberto di tenere un discorso a Roma, dopo la sua entrata all'Expo '61: per l'occasione, Guarnieri avrà bisogno dell'aiuto di Federico.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di lunedì, 23 marzo, raccontano che Luciano e Clelia vivranno momenti pieni di felicità. Dopo essersi ritrovati, infatti, i due amanti porteranno avanti la loro passione. Nel frattempo, al grande magazzino si sentirà la mancanza di Marina: il personale ridotto richiederà urgentemente l'entrata di una nuova Venere.

Gabriella dovrà tornare alla sua mansione di stilista e a coordinare le ragazze che si presenteranno per occupare il posto lasciato dalla signorina Fiore, ci penserà Dora.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 23 marzo rivelano che, nella puntata di lunedì, Gabriella riceverà una telefonata da parte di Defois.

La stilista sarà invitata a Parigi per presentare la nuova collezione che sarà venduta anche in Francia. Marta penserà di partire con la signorina Rossi, nella speranza di trovare ancora una speranza per le sue condizioni di salute: la signora Conti, infatti, non saprà arrendersi all'idea di non poter avere dei figli e avrà intenzione di consultare un importante luminare. Nel frattempo, Achille Ravasi chiederà a Umberto di tenere un discorso al suo posto, a Roma, dopo aver fatto entrare il commendatore nel comitato lombardo per l'Expo.

Per l'occasione, Riccardo suggerirà a suo padre di farsi aiutare da Federico per la stesura del discorso da tenere.

Infine, la relazione d'amore appena nata tra Riccardo e Angela procederà nel migliore dei modi. Il giovane Guarnieri prometterà di parlare con Marcello per chiarire le sue intenzioni serie nei confronti della Barbieri e convincere il ragazzo ad accettare il loro amore. La soap Il Paradiso delle Signore 4 va in onda ogni pomeriggio dalle 15:40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì.