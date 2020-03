Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con Il Paradiso delle signore, la popolare soap opera del pomeriggio che in queste settimane sta raggiungendo dei risultati d'ascolto ancora più importanti e significativi. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 23 fino al 27 marzo rivelano che per Clelia e Luciano arriverà finalmente un momento di felicità: i due si sono ritrovati e possono nuovamente stare insieme.

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle signore al 27 marzo: Marta vuole farsi visitare

Intanto Gabriella riceverà una telefonata importante da parte di Defois: l'uomo la invita ufficialmente a Parigi per assistere alla sfilata della sua collezione che ormai è in vendita anche in Francia.

Marta, dopo aver saputo la notizia, chiederà di poter partire con Gabriella.

In realtà la donna non si è ancora rassegnata al drammatico esito medico secondo il quale non potrà più avere dei figli. E così Marta vorrebbe andare in Francia anche per poter incontrare un famoso e importante luminare della scienza e della cura contro la sterilità, che potrebbe darle un prezioso aiuto.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 27 marzo rivelano che la relazione tra Angela e Riccardo proseguire nel migliore dei modi e, in particolar modo, il rampollo promette di parlare al più presto con Marcello.

Situazione diversa, invece, per Silvia e Luciano: il loro matrimonio diventerà sempre più complicato e i due faranno grande fatica ad andare avanti.

Silvia affronta Clelia

Il ragioniere rinfaccerà a sua moglie l'ennesima menzogna che gli ha tenuto nascosto ma questa volta anche lei reagirà: Silvia, infatti, sottolineerà a suo marito del tradimento che c'è stato con Clelia. E come se non bastasse Silvia deciderà di affrontare anche la sua rivale in amore: il confronto con Clelia, però, vedrà primeggiare quest'ultima, che ne uscirà vincitrice.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Gabriella durante il soggiorno a Parigi non sarà da sola: incontrerà Cosimo e ovviamente quando Salvatore lo verrà a sapere non sarà affatto contento.

In attesa di vedere in onda questi nuovi attesi episodi de Il Paradiso delle signore, vi segnaliamo che anche per la soap opera del pomeriggio di Rai 1 è arrivato lo stop delle riprese a causa dell'emergenza sanitaria.

Per evitare che si potessero verificare casi di contagi, si è optato per una sospensione momentanea delle riprese e, al momento, non si sa ancora quando gli attori potranno tornare nuovamente sul set per girare quelle che sono le ultime puntate di questa seconda stagione della soap in versione daytime.