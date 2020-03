Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Il Segreto, nota in patria con il titolo di El secreto de Puente Viejo. Le trame descritte di seguito fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dall'8 al 13 marzo, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle ricerche di Garcia per ritrovare il cadavere di Fernando, all'epidemia che colpirà Puente Viejo, alle celebrazioni per le nozze di Lola e Prudencio e alla morte di Meliton.

Garcia ordinerà di cercare il corpo di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Carmelo tenterà di tutto per impedire alla diga di sommergere completamente Puente Viejo. Marina spiegherà a Berengario i reali motivi per cui in passato lo lasciò senza dirgli di essere in attesa di un figlio, mentre Esther disobbedirà a sua madre e ideerà un nuovo piano insieme al suo complice di nome Samuel. Garcia Morales si convincerà che Fernando sia stato assassinato da qualcuno e avvierà le ricerche per recuperare il corpo del Mesia.

Nel frattempo, Maurizio comunicherà a Raimundo e Francisca una notizia inaspettata, rovinando i loro festeggiamenti per il ritorno di Maria alla villa.

Una strana epidemia arriva a Puente Viejo

Una misteriosa epidemia si abbatterà su Puente Viejo, rovinando tutti i raccolti e i campi vicini al paese. Nel frattempo, Esther organizzerà una trappola per costringere Marina a partire, mentre Marcela inizierà a comportarsi in modo molto strano nel corso dei preparativi per le nozze di Lola e Prudencio.

Dopo varie ricerche, Carmelo intuirà cosa ha innescato la misteriosa epidemia che ha colpito tutto il paese. Onesimo e Paco si riappacificheranno, mentre Francisca inizierà a preoccuparsi seriamente dopo la morte di molti animali dei suoi allevamenti.

Più tardi, Marina capirà che Esther ha intenzione di ingannare e truffare Berengario. Dopo aver colpito gli allevamenti e i campi, l'epidemia colpirà anche gli abitanti di Puente Viejo, che inizieranno ad ammalarsi uno dopo l'altro.

Dopo aver saputo dell'indisposizione di Mari, Carmen deciderà di prendere il posto di sua cugina nella compagnia di flamenco che si esibirà alla festa per il matrimonio di Lola e Prudencio.

Lola e Prudencio si sposano

Raimundo consiglierà a Meliton di utilizzare alcune mappe del defunto Conrado, l'ex fidanzato di Aurora, per scoprire la posizione di nuove sorgenti di acqua incontaminata. Severo e Carmelo accuseranno Garcia Morales di aver avvelenato le acque di Puente Viejo, anche se l'uomo negherà qualsiasi coinvolgimento nella questione. Poco dopo, Carmelo, Meliton, Severo e Mauricio seguiranno una delle mappe di Conrado e giungeranno nei pressi di una sorgente d'acqua, dove verranno sorpresi da alcuni spari.

Qualche giorno dopo, Prudencio e Lola convoleranno a giuste nozze con la benedizione di Don Anselmo e Don Berengario. Nel corso dei festeggiamenti, Meliton deciderà di lasciare il banchetto per recarsi nel bosco dove qualcuno gli sparerà con un fucile, uccidendolo. Marina deciderà di lasciare Puente Viejo.