I momenti ricchi di tensione e le novità non mancano mai nella soap opera Il Segreto. Negli appuntamenti italiani che il pubblico vedrà la seconda settimana del mese di marzo 2020 verrà celebrata una bellissima festa mentre gli animali e le terre di Puente Viejo faranno i conti con una grave epidemia. Si tratta di Prudencio Ortega e Lola Mendana che finalmente coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. La new entry Marina, invece, cadrà in un tranello organizzato nel migliore dei modi da sua figlia Esther poiché quando in paese inizieranno a parlare male di lei prenderà una drastica decisione.

La vecchia fiamma di Don Berengario sceglierà di abbandonare il quartiere spagnolo.

Il Segreto, spoiler: Maria torna a vivere alla villa, Garcia Morales alla ricerca di Fernando

Le anticipazioni relative agli episodi de Il Segreto in onda su Canale 5 dall’8 al 15 marzo segnalano che Carmelo darà l’impressione di essere disposto ad agire personalmente per evitare che la diga sommerga l’intero borgo iberico. Intanto Irene pubblicherà le sue interviste mentre Marina spiegherà a Don Berengario le ragioni per cui in passato l’ha abbandonato senza dirgli che era in dolce attesa.

Nel contempo Esther, decisa a non ascoltare sua madre, architetterà qualcosa di losco con il malvagio Samuel. In seguito il sottosegretario Garcia Morales crederà che qualcuno abbia messo fine all’esistenza di Fernando e che non sia morto a causa dell’esplosione della bomba. Francisca e Raimundo riceveranno una notizia del tutto inaspettata da Mauricio proprio nel momento in cui Maria farà ritorno alla villa.

Garcia Morales convocherà i militari per far ritrovare il corpo del Mesia mentre tutti gli animali di Puente Viejo si ammaleranno a causa di una misteriosa epidemia. La diabolica Esther attuerà il suo piano per far allontanare sua madre dal paese.

Le indagini di Carmelo, Gracia si esibisce con la compagnia di flamenco

La Campuzano chiederà a Maria di rilasciare un’intervista. Nel frattempo un incidente impedirà alla cugina di Gracia di esibirsi alle nozze di Prudencio e Lola.

Quest’ultima sarà preoccupata per aver visto Marcela strana. Successivamente i Miranar riceveranno la tanto attesa lavatrice mentre il Leal, dopo aver ripreso il comando del municipio, scoprirà cosa ha provocato il decesso degli animali. A questo punto il sindaco chiederà al sergente Meliton di cercare Garcia Morales per fargli assumere le sue responsabilità dell'accaduto, ma del sottosegretario non ci sarà traccia. Intanto Onesimo e Paco supereranno le incomprensioni e si riconcilieranno. Marina smaschererà la figlia dopo essere venuta a conoscenza che il suo unico obiettivo è impossessarsi del denaro di Don Berengario.

Dopo essere stata messa in guardia da Marcela, Lola esigerà di ricevere delle spiegazioni da Prudencio. Intanto i terreni di Francisca verranno distrutti dal veleno presente nei canali di irrigazione. Irene si servirà dell’associazione femminista per mettere al corrente di ciò che sta succedendo nella cittadina iberica tutti i residenti. Dopo un’iniziale titubanza, Gracia accetterà di esibirsi con la compagnia di flamenco.

Prudencio e Lola sposi, Marina decide di abbandonare Puente Viejo

Non appena si accorgerà che sua madre ha scoperto il suo inganno, Esther accelererà la sua partenza pur sapendo che entrerà in possesso di meno denaro.

Il sergente Meliton, su consiglio di Raimundo, recupererà le mappe di Conrado, l’ex fidanzato di Aurora, con l’intento di individuare delle sorgenti di acqua non ancora contaminata. Non appena farà ritorno a Puente Viejo Garcia Morales fingerà di non essere al corrente dell’avvelenamento delle acque. Mentre il marito della Montenegro crederà alle parole del sottosegretario, il Leal, Meliton, Severo e Mauricio cominceranno a prendere in considerazione la mappa di Conrado ma quando giungeranno a destinazione verranno sorpresi da dei colpi di fucile fatti esplodere uno sconosciuto tiratore. Finalmente Lola e Prudencio si sposeranno e, nonostante l'incombente minaccia, tutti i paesani si uniranno ai festeggiamenti.

Nel frattempo il sergente Meliton verrà ucciso nel momento in cui si allontanerà da Severo, Mauricio e Carmelo. Marina, stanca di ascoltare numerosi pettegolezzi su di lei e Don Berengario, deciderà di andarsene da Puente Viejo. Infine Gracia farà dei salti di gioia per l’esito della sua esibizione.