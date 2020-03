Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna e riguardanti la prossima stagione de Il Segreto, molte novità lasceranno con il fiato sospeso i fan della soap tv iberica. I nuovi episodi quindi, ripartiranno a distanza di tempo dalla distruzione di Puente Viejo per mano di Fernando Mesia. Si verrà quindi a sapere che Gracia ha perso la vita misteriosamente, lasciando Hipolito vedovo. Il Miranar sarà diventato nel frattempo, tesoriere del Municipio, mentre con grande stupore si scoprirà che Mauricio sarà diventato il sindaco di Puente Viejo.

Anticipazioni de il Segreto, Gracia muore e lascia Hipolito vedovo

Dopo il salto temporale di quattro anni, che in Italia vedremo presumibilmente verso il mese di maggio, i telespettatori de Il Segreto si ritroveranno una Puente Viejo tutta nuova. Il paese verrà ricostruito dopo l'incendio innescato da Fernando Mesia quattro anni prima e che avrà visto anche la morte dello stesso. A destare scalpore nei nuovi episodi, sarà il fatto che anche Gracia avrà perso la vita. Si verrà a conoscenza del fatto, attraverso un dialogo tra Hipolito e Marcela (anche se non saranno chiare sin da subito) le motivazioni della sua morte.

Si verrà tra l'altro a sapere che la piccola Belen sarà stata affidata ai nonni materni per volere della stessa Gracia.

Il Segreto spoiler: Mauricio sindaco di Puente Viejo dopo il salto temporale

Hipolito, dopo essere rimasto vedovo, avrà lasciato la bottega di Dolores e sarà diventato il tesoriere del Municipio. A guidare il paese ci sarà Mauricio Godoy, mentre si scoprirà che Francisca Montenegro sarà assente da Puente Viejo da quattro anni.

In attesa di capire quando la matrona farà ritorno in paese, gli spoiler provenienti dalla Spagna, svelano alcuni particolari su ciò che sarà accaduto a Mauricio prima del salto temporale.

Spoiler spagnoli de Il Segreto: Mauricio potrebbe aver ritrovato Fe

Da quanto emerge leggendo le anticipazioni relative alle puntate spagnole de Il Segreto, si viene a conoscenza del fatto che donna Francisca sarà costretta a lasciare Puente Viejo a causa dell'incendio che distruggerà la Casona.

Prima della sua partenza, la donna regalerà a Mauricio i biglietti per raggiungere Fe in America. Al momento, non verrà svelato cosa succederà tra Mauricio e la sua amata, dato che le puntate riprenderanno con il ritorno del Godoy nel piccolo paese. L'uomo infatti, come già anticipato, diventerà il sindaco di Puente Viejo. In attesa di scoprire ulteriori novità in merito a questa vicenda e alla morte di Gracia, si ricorda che la soap Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa.