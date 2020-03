Il Segreto si avvicina al salto temporale che segnerà l'inizio della dodicesima ed ultima stagione. Puente Viejo avrà un aspetto completamente diverso, con tante uscite di scena e altrettante new entry.

Fernando, in un ultimo disperato tentativo di avere Maria tutta per sé, incendierà il paesino e la Casona, ma non farà bene i suoi conti. La Castaneda infatti lo spedirà all'altro mondo con un'arma da fuoco, portando in salvo Esperanza e Beltran.

Questo evento proietterà le trame de Il Segreto qualche anno più avanti.

Si scopriranno così che fine hanno fatto alcuni amatissimi protagonisti che non ci saranno più.

Il Segreto anticipazioni: addio a Maria

Dopo che la Castaneda avrà neutralizzato Fernando, farà ritorno alla Casona, accolta a braccia aperte da Francisca e Raimundo. Nonostante parte del paese sia salvo, la situazione sarà piuttosto difficile da gestire. A rimboccarsi le maniche sarà soprattutto Matias che, insieme a Mauricio, proverà a rimettere in piedi quel che è rimasto di Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Maria farà presente alla sua madrina e al nonno di voler provare a riappacificarsi con Gonzalo.

Sebbene a malincuore, la Castaneda prenderà Esperanza e Beltran con lei e farà ritorno a Cuba. Francisca e Raimundo invece partiranno alla volta di Madrid, segnando per sempre il loro destino.

Lola e Prudencio si trasferiscono in Italia

Non manca molto prima che Lola e Prudencio convolino a nozze, realizzando il loro sogno d'amore. I due sceglieranno di trasferirsi in Italia, pronti a intraprendere la loro nuova vita.

I due non saranno i soli a partire. A loro si unirà anche la dolce Consuelo che, rimasta sola dopo la partenza di Elsa ed Isaac, non avrà più nulla da spartire con gli altri abitanti del borgo iberico. Tra le altre uscite di scena nelle prossime puntate de Il Segreto ci sarà anche Pablo, che perderà la vita a causa dell'incendio provocato da Fernando.

La misteriosa dipartita di Gracia

Nella nuova stagione de Il Segreto, in onda prossimamente si Canale 5, non vedremo più la moglie di Hipolito.

Solo successivamente, si saprà che cosa le è successo. Sarà infatti il Miranar ad informare Dolores della dipartita di Gracia, avvenuta in circostanze misteriose.

Addio anche ai due religiosi della soap opera. Don Berengario abbandonerà l'abito talare per rifarsi una vita con Marina, la donna della quale è sempre stato innamorato. L'uscita di Don Anselmo invece, non avrà apparente spiegazione.

A sostituire i due preti di Puente Viejo, come rivelano le anticipazioni de Il Segreto, sarà un giovane prelato dal carattere molto particolare. Severo ed arcigno, pare metterà in difficoltà alcuni dei nuovi protagonisti.