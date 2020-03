Il Segreto, la popolare soap opera spagnola, presto, vedrà diversi cambiamenti soprattutto per quanto riguarda le storyline e alcuni personaggi. Le anticipazioni provenienti dal paese iberico rivelano che uno dei personaggi che più subirà questi stravolgimenti sarà Mauricio Godoy. L'uomo, infatti, in seguito al salto temporale che vedrà spostate in avanti le vicende ambientate a Puente Viejo, diventerà il sindaco del paesello.

Il Segreto, trame Spagna: Carmelo, Severo ed Irene lasciano Puente Viejo

Nei prossimi episodi de Il Segreto, i cittadini di Puente Viejo subiranno ogni tipo di angheria da parte di Fernando Mesia, il quale ormai all'apice della follia, darà fuoco alla cittadina per vendicarsi di tutti i paesani che secondo lui non lo hanno mai apprezzato. In seguito al terribile incendio che distruggerà tutto e cambierà per sempre la cittadina, Carmelo rimasto vedovo, deciderà di dare una svolta completa alla sua vita e di andare via.

Il suo amico Severo sarà dello stesso avviso e così dopo aver salutato tutti gli amici, lascerà Puente Viejo con sua moglie Irene ed il piccolo Carmelito.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Mauricio decide di andare da Fe

Se da un lato, Carmelo, Severo ed Irene andranno via, dall'altro anche Francisca e Raimundo si ritroveranno in una situazione a dir poco difficile che coinvolgerà anche il capomastro Mauricio.

La Montenegro ed il suo consorte, dovranno trovarsi un posto dove vivere visto che il Mesia ha incendiato anche la villa e di conseguenza il Godoy si ritroverà senza un lavoro dall'oggi al domani. Il capomastro visto ciò che accaduto, penserà di partire alla volta degli Stati Uniti per potersi ricongiungere con l'amata Fe (quest'ultima è partita per sfuggire al pericoloso Faustino) e capire se finalmente possano vivere felici insieme.

Tuttavia il proposito dell'uomo non andrà a buon fine e poco tempo dopo tornerà a Puente Viejo dove assumerà il ruolo di sindaco.

Il Segreto: Mauricio diventa sindaco di Puente Viejo

Mauricio, come detto, dopo essere rientrato dall'America, diventerà il sindaco di Puente Viejo. L'uomo, in passato aveva già ricoperto questo ruolo, ma questa volta stringerà legami più stretti con alcuni cittadini. L'ex capomastro si legherà particolarmente a Marcela, alla quale offrirà il suo supporto quando Matias verrà arrestato. Inoltre, l'uomo non avrà la minima idea di dove possa trovarsi donna Francisca, la nobildonna per la quale ha lavorato per tanto tempo.

Il Godoy nel suo nuovo ruolo cercherà di essere sincero ed onesto con tutti i concittadini ed in seguito conoscerà una ragazza con la quale potrà provare a dimenticare la sua Fe. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi de Il Segreto per capirlo. Ciò che è certo è che per Mauricio ci saranno non pochi cambiamenti.