Arrivano le nuove anticipazioni de "Il Segreto", la soap opera spagnola scritta ed ideata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Spagna dal 9 al 13 marzo, sull'emittente spagnola Antena 3 tutti i giorni alle ore 18.00.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle precarie condizioni di salute di Raimundo, alla voglia di vendetta di Santos contro chi ha provocato l'incidente del padre e alle nozze improvvise di Marta e Ramon.

Matias chiede del tempo a Marcela

Le trame delle nuove puntate spagnole de "Il Segreto" ci segnalano che Matias confesserà a Marcela di assentarsi spesso da casa perché troppo impegnato a risolvere alcuni problemi legati alla sua recente attività politica. Santos spiegherà a Don Ignacio che Maria Jesus è sua zia e che insieme stanno cercando vendetta per la morte di suo padre, ucciso in un incidente dalle dinamiche poco chiare. Il giornalista, infatti, è convinto che il padre sia stato ucciso da Urrutia per costringere sua zia a consegnargli Paul.

Più tardi, Rosa chiederà a suo padre di aiutarla a decidere la disposizione degli ospiti per il banchetto delle sue nozze, mentre Mauricio verrà a sapere da Francisca che l''uomo ormai è in stato catatonico. Adolfo andrà a trovare Rosa, rimanendo stupito dall'indifferenza che la ragazza prova nei confronti di Urrutia che in quel momento è rinchiusa in carcere impunemente.

Rosa minaccerà suo padre

Francisca comunicherà a Matias che il colpo ricevuto da Raimundo lo ha privato della capacità di reagire a qualsiasi stimolo esterno.

Più tardi, qualcuno si avvicinerà di soppiatto alla stanza di Raimundo, facendo spaventare la Montenegro che si armerà di un tagliacarte per difendere la sua incolumità e quella del marito. Nel frattempo, Adolfo si complimenterà con Alicia e Tomas per l'arrivo del primo ordine ricevuto per la miniera, per poi avvertire i due giovani che la marchesa potrebbe arrabbiarsi seriamente nello scoprire che loro due hanno ridotto l'orario di lavoro dei minatori.

Dopo aver ascoltato le parole della Marchesa, Rosa prenderà una pistola e si recherà in camera di suo padre per ucciderlo nel sonno. Giunto lì però, la giovane desisterà da sul intento perché il genitore si sveglierà all'improvviso sorprendendola lì. Alicia riuscirà a salvare Damian quando la Guardia Civile arresterà Isidoro, il giovane che era con lui. Marta e Ramon ritorneranno insieme a casa per annunciare a tutti di essersi sposati in gran segreto lontano da Puente Viejo. Francisca mediterà di lasciarsi morire insieme a Raimundo, per la gioia della Marchesa che vorrebbe ereditare tutti gli averi della Montenegro.