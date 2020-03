Il Segreto nei prossimi episodi vivrà momenti di altissima tensione. Le trame inerenti alle puntate in onda dall'8 al 13 marzo, rivelano che Puente Viejo sarà sconvolta da una terribile epidemia che ucciderà tutto il bestiame e colpirà diversi abitanti. Nel frattempo, Meliton andrà in cerca di una sorgente d'acqua non contaminata, ma verrà ucciso da un misterioso uomo. Infine, Lola e Prudencio convoleranno finalmente a nozze mentre Esther cercherà di ingannare suo padre Berengario.

Il Segreto, trame puntate 8-13 marzo: Garcia Morales avvia le ricerche di Fernando

Le trame Il Segreto dall'8 al 13 marzo, rivelano che Carmelo farà tutto ciò che è in suo potere per evitare che Puente Viejo venga completamente sommersa dall'acqua. Nel frattempo, Marina parlerà con don Berengario e gli spiegherà il motivo per il quale tanti anni prima lo ha lasciato senza dirgli di essere in attesa della loro figlia. Nel frattempo, Esther, non riuscendo ad obbedire a sua mamma, porterà avanti il piano ideato con il suo complice Samuel.

Poco dopo, il sottosegretario, Garcia Morales sarà convinto che qualcuno abbia ucciso Fernando Mesia e deciderà di avviare le ricerche del corpo dell'uomo. Intanto, Francisca e Raimundo saranno molto felici per il ritorno di Maria alla villa, ma poi riceveranno una notizia da Mauricio. Più tardi, si scoprirà che una strana epidemia ha rovinato tutti i campi ed ucciso la totalità degli animali di Puente Viejo.

Intanto, Esther determinata ad andare avanti con il suo piano e ritenendo sua madre Marina un ostacolo, farà di tutto affinché venga allontanata dal paesello.

Il Segreto: Marina scopre che Esther vuole ingannare Berengario

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo Lola e Prudencio intenti ad organizzare le loro nozze anche se la ragazza noterà che Marcela ha uno strano atteggiamento. Nel frattempo, Carmelo riuscirà a capire da cosa è stata originata l'epidemia che sta mettendo in ginocchio Puente Viejo mentre Francisca vista la morte di molti animali inizierà a preoccuparsi.

Poco dopo, Onesimo e Paco riusciranno a fare la pace, mentre Marina scoprirà che sua figlia Esther ha intenzione di raggirare suo padre Berengario. Nel frattempo, Carmelo darà l'ordine di rintracciare Garcia Morales, ma quest'ultimo sembrerà essere sparito nel nulla. Intanto, l'emergenza dettata dall'epidemia diventerà ancora più grande visto che oltre alla morte degli animali e ad i campi rovinati, inizieranno ad ammalarsi diversi cittadini. Più tardi, Carmen per far fronte all'infortunio patito da sua cugina Mari deciderà di prendere parte insieme alla compagnia di flamenco al matrimonio di Prudencio e Lola.

Nel frattempo, Meliton su consiglio di Raimundo recupererà le mappe del defunto Conrado e cercherà delle sorgenti d'acqua incontaminata.

Il Segreto, trame al 13 marzo: Fernando uccide Meliton

Le trame Il Segreto fino al 13 marzo, ci dicono che Carmelo e Severo accuseranno Garcia Morales dell'avvelenamento delle acque non appena quest'ultimo tornerà a Puente Viejo. L'uomo di fronte a quelle accuse resterà stupefatto ed ovviamente si difenderà. l'Ulloa dopo aver ascoltato con molta attenzione il politico, crederà alla sua innocenza. Poco dopo, Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio si metteranno alla ricerca di nuove sorgenti di acqua pulite seguendo le indicazioni presenti sulla mappa di Conrado.

I quattro, però, appena giunti sul luogo segnalato dalla mappa, verranno sorpresi da alcuni colpi di fucile. Nel frattempo, Lola e Prudencio si sposeranno con una cerimonia officiata da don Anselmo e don Berengario. Tutti prenderanno parte ai festeggiamenti, mentre Meliton deciderà di andare da solo in cerca di una sorgente d'acqua incontaminata, ma si ritroverà di fronte un misterioso uomo che gli sparerà senza pietà e lo ucciderà. Infine, Marina deciderà di andare via.