Importanti novità accadranno ad Il Segreto, la TV Soap campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate trasmesse a metà marzo in Spagna, rivelano che Francisca Montenegro sarà in ansia per le condizioni di salute di Raimundo Ulloa, il quale risulterà in uno stato d'incoscienza. Damian, invece, proverà ad uccidere Matias Castaneda, se Alicia non decidesse di intervenire.

Il Segreto, puntate spagnole: Rosa tenta di uccidere Ignacio

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo su Antena 3, rivelano che Matias rassicurerà Marcela del fatto che non la stia tradendo con altre donne, sebbene le chieda dello spazio per risolvere alcune questioni politiche.

Adolfo, invece, sarà sempre più preoccupato per la salute mentale della sua promessa sposa Rosa. A tal proposito, la Solozabal sarà sempre più plagiata dalla Marchesa Isabel. Quest'ultima, infatti, farà credere alla ragazza che Ignacio sia la causa di tutte le sue disgrazie, come l'infedeltà di sua sorella Marta. Per questo motivo, in preda alla follia punterà contro il padre un'arma da fuoco, se quest'ultimo non si risvegliasse, evitando una tragedia.

Raimundo in coma

Mauricio si recherà alla Casona per vedere come sta Raimundo.

In questo frangente, il Godoy scoprirà che l'Ulloa non riconosce più nulla o nessuno grazie ad una confessione di Francisca. Più tardi, la Montenegro deciderà di aggiornare Matias sullo stato di salute del nonno. Il ragazzo, a questo punto, si recherà a fare visita a quest'ultimo, dove il suo cuore si stringerà a vederlo in quelle condizioni. A tal proposito, la matrona proverà a far reagire suo marito recitando alcuni passi di un libro, senza però ottenere nulla.

Il Segreto spoiler spagnoli: Damian prova ad uccidere Matias

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a metà marzo in Spagna e tra otto mesi in Italia, rivelano che Alicia e Tomas brinderanno dopo essere riusciti a migliorare le condizioni, in cui lavorano i minatori nelle miniere. A tal proposito, il De Los Vivos chiederà a Maqueda di non raccontare alla Marchesa dei nuovi miglioramenti fatti. Più tardi, la figlia di Jose Urrutia salverà Damian prima che venga arrestato dalle guardie civili come Isidoro.

Inoltre, fermerà il minatore prima che possa uccidere Matias, tanto da suggerirgli di scappare da Puente Viejo.

La Marchesa trama alle spalle di Francisca

La Marchesa, invece, sarà felice della situazione venutasi a creare con Raimundo. La donna, infatti, rivelerà alla serva Antonita che il suo piano sta procedendo senza intoppi, tanto da non veder l'ora di mettere le mani sulla fortuna di Francisca e del marito una volta deceduti.