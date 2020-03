Nuove e intriganti puntate de Il Segreto attendono i numerosissimi fan nella settimana che va da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo.

Su Canale 5, nel consueto orario delle 16:35 circa, i telespettatori assisteranno alla cerimonia nuziale tra Lola Mendana e Prudencio Ortega. I due, nonostante le minacce di Pablo Armero, diventeranno marito e moglie, proprio mentre in paese salirà la preoccupazione per una misteriosa epidemia che sta causando danni non solo agli animali e alle coltivazioni, ma anche agli abitanti stessi.

Intanto, dopo la presunta morte di Fernando, Garcia Morales vorrà ritrovare il corpo dell'uomo che però, sembrerà svanito nel nulla dopo l'esplosione.

Il segreto, spoiler: una strana epidemia arriva a Puente Viejo

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere alta l'attenzione dei fan de Il segreto che, nel corso dei prossimi episodi, vedranno come il sottosegretario Garcia Morales cercherà, seppur invano, di ritrovare il corpo senza vita di Fernando. Dopo l'esplosione innescata da Maria e che ha distrutto il monastero, non vi sarà traccia del Mesia e ciò farà pensare alla morte dell'uomo.

Mentre la Castaneda ritornerà a vivere alla Villa con Raimundo e Francisca, in paese comincerà a circolare una strana epidemia che, in primis, causerà la morte di molti animali.

Trame Il Segreto al 15 marzo: Lola e Prudencio si sposano

Mentre gli abitanti cominceranno a preoccuparsi per la moria degli animali, giungerà il giorno delle nozze tra Lola e Prudencio. I due riusciranno finalmente a pronunciare il fatidico sì, nonostante le continue minacce di Pablo Armero.

Nel frattempo, Marina e don Berengario riusciranno a spiegarsi e la donna farà chiarezza sui motivi che la indussero a lasciarlo senza rivelargli di essere incinta.

Esther invece, con l'aiuto di Samuel, studierà un piano per allontanare una volta per tutte la madre dal paese. Nonostante la difficile situazione del paese, Prudencio e Lola festeggeranno le loro nozze insieme a tutti gli abitanti

Anticipazioni Il segreto: qualcuno ha avvelenato l'acqua

Mentre Puente Viejo sarà in festa per il matrimonio della Mendana e dell'Ortega, Severo, Carmelo e Mauricio saranno presi a fucilate da un misterioso tiratore.

Intanto si scoprirà che l'epidemia sarà stata causata dall'avvelenamento delle acque e, ad esclusione di Raimundo, tutti incolperanno Garcia Morales. Il sottosegretario però, si proclamerà innocente, mentre l'Ulloa consiglierà a Meliton di consultare le vecchie mappe di Conrado, al fine di trovare nuove sorgenti d'acqua incontaminata. Gracia invece, si esibirà con successo con una compagnia di flamenco.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto in onda dal 9 al 15 marzo prossimi su Canale 5, a partire dalle ore 16:35 circa.