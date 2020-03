Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera "Il Segreto", meglio conosciuta dai telespettatori iberici con il titolo di "El secreto de Puente Viejo". La soap vanta all'interno del suo cast molti volti noti della televisione spagnola come Maria Bouzas (Francisca Montenegro), Sandra Cervera (Emilia Ulloa), Ivan Montes (Matias Castaneda) e Loreto Mauleon (Maria Castaneda). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 30 marzo al 4 aprile 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16.15.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla ricerca di Esperanza e Beltran, allo scontro fra Fernando e Garcia, alla decisione di Prudencio e Lola di lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia e alla sommersione di Puente Viejo.

Garcia trova Fernando

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che dopo aver ricevuto una lettera in cui Saul lo invita a raggiungerlo a Roma insieme a Lola, Prudencio deciderà di lasciare Puente Viejo con la moglie per sfuggire alle grinfie dello strozzino Pablo Armero.

Nel frattempo, gli uomini chiamati da Mauricio riusciranno ad intuire il nascondiglio in cui Fernando ha condotto Bertran ed Esperanza. Nonostante ciò, sarà Garcia Morales a trovare il Mesia prima degli altri. Il confronto fra i due non sarà dei più pacifici a causa del livore che il sottosegretario prova nei confronti di colui che pensa sia l'artefice della morte di sua nipote Maria Elena Casado De Brey.

Subito dopo essersi scontrato con Fernando, Garcia avrà la meglio e riuscirà a trarre in salvo i piccoli Esperanza e Beltran. Nel frattempo, Irene cercherà di convincere Severo a riprodurre gallette, mentre Don Berengario annuncerà ai parrocchiani di aver deciso di rifarsi una vita al fianco di Marina. Puente Viejo sta per essere sommersa e l'unico che può impedire che tutto ciò è Garcia, confinato in un letto d'ospedale in gravi condizioni.

Carmelo invita i suoi concittadini a lasciare Puente Viejo

Informati dell'imminente sommersione di Puente Viejo, Severo e Carmelo cercheranno di opporsi con tutte le loro forze. Maria deciderà di partire per Cuba insieme ai bambini, Emilia ed Alfonso per provare a rimettere in piedi il suo matrimonio con Gonzalo. Gracia rifiuterà l'offerta della Andalucina di ballare il flamenco in giro per la Spagna per rimanere insieme a Hippolito e alla piccola Belen. Venuto a sapere che l'acqua sta sommergendo Puente Viejo, Carmelo si recherà in paese ed inviterà i paesani ad abbandonare le loro case e a mettersi in salvo.

Nel frattempo, Francisca si rifugerà nei suoi ricordi, ricordando i tanti anni vissuti alla villa.