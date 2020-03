Continua l'appuntamento settimanale con "Il Segreto" (titolo originale El Secreto de Puente Viejo), l'amatissima e seguitissima soap opera spagnola approdata in Italia nel 2013 e trasmessa dal lunedì al sabato su Canale 5. Nelle puntate che riguardano l'ultima settimana di marzo, ovvero quelle in onda da lunedì 23 a sabato 28 marzo, vi saranno tantissimi colpi di scena che animeranno come sempre i pomeriggi dei fedelissimi telespettatori della telenovela spagnola.

Fra questi emergono il sequestro dei piccoli Beltran ed Esperanza, la tentata rapina di Camelia da parte del Mesia, la morte di Paco, il quale viene ucciso da Fernando, l'improvvisa scomparsa di Maria e la dichiarazione d'amore di don Berengario a Marina.

Il Mesia sequestra i figli di Maria

Fernando si reca nel collegio dove si trovano Esperanza e Beltran, i figli di Maria, e li porta via. Ciò fa capire agli abitanti di Puente Viejo che il Mesia è ancora vivo e che dietro le tragedie del villaggio ci sarebbe proprio la perfidia dell'uomo.

Fernando tenta poi di sequestrare anche la nipotina di Paco, ma quest'ultimo, per salvarla, finisce col sacrificare la propria vita: il mugnaio viene infatti ucciso dal Mesia sotto gli occhi di Matias e Marcela. Mentre gli abitanti del villaggio rimangono sconvolti per l'uccisione di Paco, Maria è in pensiero per Beltran ed Esperanza.

Maria scompare improvvisamente da Puente Viejo

Nel frattempo, Marina decide di abbandonare il villaggio, ma don Berengario, spinto da un forte sentimento verso la donna ed anche dalle parole incitanti dell'amico don Anselmo, fa di tutto per trattenerla e dunque per non perderla nuovamente. Mentre Maria scompare all'improvviso dal villaggio non lasciando alcuna traccia di sé, vengono celebrati i funerali del mugnaio e intanto Raimundo procede con l'interrogatorio del sottosegretario Garcia Morales per cercare di carpirgli qualche notizia importante.

Nonostante il pericolo rappresentato dal terribile Mesia, Alfonso ed Emilia fanno rientro in città al fine di stare vicini ai propri figli. Garcia Morales si confida con Raimundo svelandogli la vera ragione del suo odio verso il villaggio. In seguito Don Berengario fa una dichiarazione d'amore a Maria e, supplicandola di non partire, le propone di costruire un futuro insieme a lui.

Ricordiamo che Il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 16:40.

Salta invece l'episodio domenicale che prima, oltre ad essere un appuntamento fisso, era anche doppio. Le repliche della soap opera spagnola possono essere riviste in qualsiasi momento in streaming su Mediaset Play nel canale dedicato.