Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Antena 3 da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti.

Carolina ricorderà a Pablo il loro primo bacio

Francisca Montenegro irromperà improvvisamente nella stanza e disturberà la Marchesa e Antonita, che non sapranno se la donna ha sentito la loro discussione. Intanto, la Matrona sarà convinta che Isabel abbia fornito a Campuzano l'arma per porre fine alla sua vita, ma la Marchesa negherà categoricamente.

Il capitano condividerà le sue informazioni con Francisca, ma la avvertirà che non è disposto a subire ulteriori pressioni o ricatti.

Nel frattempo, Don Ignacio temerà il peggio, perché crederà che Santos sfrutterà la notizia dell'incidente, mentre Urrutia si mostrerà sollevato e crederà che li lascerà in pace. Carolina ricorderà il primo bacio a Pablo, ma il ragazzo rifiuterà di ricordare questi momenti di tenerezza e consiglierà alla ragazza di trasferirsi a Bilbao. Adolfo cercherà di scoprire cosa è successo a Rosa, ma lei insisterà per dimenticarlo e gli ricorderà che lei e il suo bambino hanno bisogno di lui.

Matias Castaneda avvertirà che in Alicia c'è qualcosa che non va e la spingerà a confidarsi con lui, ma lei eviterà il discorso e se ne andrà. Successivamente, Matias mostrerà tutta la sua preoccupazione a Marcela per la scomparsa di Raimundo. Infatti il giovane temerà che, morto Campuzano e Donna Eulalia, l'uomo sia rimasto solo e senza cibo. Però sua moglie lo consolerà e gli ricorderà che suo nonno è una persona molto forte.

Rosa chiederà ad Adolfo di annullare il matrimonio

Il capitano Huertas informerà la Montenegro che non c'è traccia di Raimundo. A quel punto Francisca deciderà di accompagnarlo, perché non avrà dubbi di ritrovare suo marito vivo. Mauricio avvertirà Matias che la Matrona sta dirigendo le ricerche.

Adolfo farà visita alla sua ragazza e le consegnerà l'anello di famiglia, ma Rosa non esprimerà nessuna emozione e dirà al ragazzo di annullare il matrimonio.

Rosa spiegherà ad Adolfo che non si sente amata, ma lui le assicurerà che la ama e lei si sentirà rassicurata.

Intanto, Encarnacion convincerà sua figlia a candidarsi come sindaco alle prossime elezioni. Alicia alla fine deciderà di presentarsi, in quanto sa che come donna e lavoratrice verrà sempre sfruttata. Marcela avvertirà che Matias le nasconde qualcosa, ma quest'ultimo si dirà solo preoccupato per Raimundo. Marcela non replicherà, ma non in cuor suo sentirà che c'è qualcosa di strano. Nel frattempo, Adolfo chiederà alla Marchesa di concentrarsi sul suo futuro, perché non sa ancora quante risorse avrà nel momento in cui si sposerà e diventerà padre.

Isabel però tranquillizzerà il figlio e gli dirà che tutto si sarà risolto per allora.

Alicia avvertirà Tomas della sua intenzione di candidarsi alle elezioni, dicendosi convinta che se lo farà dovrà lasciare il lavoro, ma il suo capo la incoraggerà e si dirà certo che sarà una grande politica. Mauricio farà sapere a Matías che hanno localizzato Raimundo e che lo stanno riportando al villaggio.

Don Ignacio esigerà che Santos gli racconti tutta la verità

Don Ignacio ascolterà da Manuela, Carolina e Pablo tutti i dettagli della visita e il messaggio che Urrutia è riuscito ad inviare. L'uomo seguirà le raccomandazioni dei suoi avvocati, che gli diranno che Santos è pericoloso, e deciderà di affrontarlo.

In particolare, Don Ignacio vorrà sapere dal giornalista tutta la verità, però non si accorgerà che Pablo lo sta seguendo di nascosto. Alla fine Santos gli racconterà tutto.

Matías avrà bisogno di sapere di più sulla posizione di suo nonno, ma il sindaco gli chiederà di essere paziente e gli racconterà che Alicia ha intenzione di candidarsi come sindaco. Matias dirà all'attuale sindaco che Alicia è un avversario molto forte.

Successivamente, Antoñita avvertirà la Marchesa e i suoi figli che Francisca sta arrivando con suo marito, ma non sapranno ancora se l'uomo è vivo o morto. Raimundo arriverà a la Habana su una barella, e non avrà un bell'aspetto.

Si apprenderà che l'uomo è stato curato da un pastore che lo ha trovato tra le montagne.