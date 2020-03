Importanti avvenimenti accadranno prossimamente ad Il Segreto, la TV Soap tra le più seguite in questo momento in Italia. Le trame delle puntate tratte dalla Spagna, rivelano che Garcia Morales diventerà un eroe, mentre Maria Castaneda porrà fine alla vita di Fernando Mesia. Infine, Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro si trasferiranno a Madrid in seguito alla distruzione di Puente Viejo.

Garcia Morales salva Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate che saranno trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5, annunciano importanti novità per i fans della soap opera.

Nel dettaglio, Garcia Morales deciderà di stringere un'alleanza con Severo Santacruz (Chico Garcia), Carmelo, Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra). In questo frangente, il sottosegretario scoprirà che l'autore delle ultime tragedie accadute a Puente Viejo sono opera di Fernando. A tal proposito, quest'ultimo rapirà Esperanza e Beltran dal collegio d'Avila. Ma ecco arrivare il colpo di scena: lo zio di Maria Elena riuscirà a scoprire dove il Mesia tiene nascosti i figli della Castaneda, tanto da riuscire a salvarli in un drammatico scontro a fuoco.

Paco Del Molino muore, Maria elimina Fernando Mesia ad Il Segreto

Purtroppo, il salvataggio di Esperanza e Beltran finirà in tragedia, visto che Garcia Morales morirà poche ore dopo alla Casona. Nel frattempo, Fernando Mesia, accecato dall'odio, tenterà di rapire Camelia, se Paco Del Molino non innescasse con quest'ultimo un parapiglia. In questo frangente, il vecchio mugnaio avrà la peggio. Ma la vendetta del diabolico cattivone non si fermerà qui, visto che deciderà di dare fuoco a tutte le case del piccolo borgo iberico.

Fernando (Carlos Serrano), infatti, punterà a distruggere la tenuta di Francisca (Maria Bouzas), la quale rischierà addirittura di morire nell'incendio. In questi momenti concitati, i telespettatori de Il Segreto, assisteranno ad un duro confronto tra Maria (Loreto Mauleon) e il suo ex coniuge. Qui, la sorella di Matias (Ivan Montes) non esiterà a porre fine alla vita, di colui che le ha causato fin troppo dolore.

Francisca e Raimundo si trasferiscono a Madrid

Nel frattempo, la maggior parte delle abitazioni sarà incenerita, compresa la Casona, tanto da costringere Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra) a trasferirsi a Madrid. Maria, invece, deciderà di ritornare a Cuba per concedere una seconda chance al padre dei suoi figli. I fans de Il Segreto, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale, che coinciderà con la tredicesima ed ultima stagione della soap opera iberica, che si annuncia ricca di colpi di scena.