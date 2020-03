Arrivano le nuove anticipazioni spagnole della soap opera "Il Segreto", meglio nota in Spagna con il titolo di "El secreto de Puente Viejo". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Spagna dal 16 al 20 marzo su Antena 3.

Le vicende di questa settimana ruoteranno tutte intorno al trasloco di Francisca e Raimundo in una nuova casa a Puente Viejo, alla partenza di Pablo per Bilbao e ai tentativi di Tomas di convincere Adolfo a non sposare Rosa.

Adolfo confessa a Tomas di pensare ancora a Marta

Le trame delle nuove puntate spagnole ci segnalano che Marta rimarrà stupita nel vedere che Rosa si comporta maniera strana, mentre lei vorrebbe soltanto che le credesse. Pablo deciderà di andare a Bilbao per convincere sua madre e Santos a ritirare la denuncia contro Urrutia. Adolfo confesserà a Tomas di non aver dimenticato Marta e di essere rimasto sconvolto alla notizia del suo matrimonio con Ramon. Antonita rivelerà alla Marchesa che Francisca le ha consegnato una lettera d'addio, mentre Adolfo e Rosa incontreranno per caso Ramon e Marta.

L'incontro fra le due coppie non sarà dei più tranquilli, soprattutto quando Marta e Ramon spiegheranno ai loro amici di aver deciso di sposarsi di nascosto per non oscurare le nozze della cognata.

Ignacio e i suoi quattro figli verranno a sapere tramite un telegramma che Dona Begona è stata dimessa dall'ospedale e sta tornando a casa. Francisca confesserà a Dona Isabel che sta per trasferirsi insieme al povero Raimundo in un'umile casa situata a Puente Viejo.

Francisca trasloca con Raimundo

La marchesa si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Tomas ha modernizzato a sua insaputa l'utilizzo delle miniere. A quel punto, il giovane affronterà la donna e le chiederà come mai è sempre così arrabbiata con Adolfo. Presa alla sprovvista, la marchesa giustificherà il suo comportamento insinuando che Adolfo potrebbe non essere figlio di Simon Castro. Filiberto cercherà di aggredire Mauricio per poi essere fermato, imbavagliato e stordito da due misteriosi uomini mascherati.

Poco dopo, infatti. l'uomo si risveglierà in un luogo oscuro insieme a uno dei due uomini mascherati che si prenderà cura di lui e si preoccuperà di nutrirlo, chiedendogli di avere pazienza.

Rosa minaccerà Dona Isabella con una pistola, che spaventata a morte chiederà a Tomas di convincere Adolfo a non sposare la giovane. Ignacio confiderà a Manuela di essere molto preoccupata per il ritorno a casa di sua moglie, mentre Francisca ringrazierà Mauricio, Matias e Marcela per averla aiutata nel trasloco. Tomas chiederà ad Adolfo di non sposare Rosa perché la giovane non sembra essere del tutto sana di mente.

Dona Begona farà ritorno a casa per la gioia delle sue figlie, mentre la Montenegro finirà per cacciare di casa Dolores, rea di aver disprezzato la sua nuova abitazione. Qualcuno di inquietante andrà a trovare Matias alla locanda.