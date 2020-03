Interessanti novità accadranno ad Il Segreto, la TV Soap di grande successo delle reti Mediaset. Le trame spagnole, in onda a metà marzo sull'emittente iberica Antena 3, rivelano che Ignacio, Marta e Rosa saranno raggiunti da Donna Begona alla Casona. Don Filiberto, invece, tenterà di uccidere Mauricio Godoy, mentre Francisca Montenegro si trasferirà a vivere insieme a Raimundo in una dimora più umile a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Ignacio e le figlie ritrovano Donna Begona

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo in Spagna, rivelano che Adolfo confesserà a Tomas di non aver mai dimenticato Marta, tanto da essere rimasto sconvolto alla scoperta delle nozze con Ramon.

Il fratello, a questo punto, gli consiglierà di non sposarsi con Rosa. Peccato, che il ragazzo non voglia cambiare idea, visto che la sua promessa sposa è in attesa di un bambino da lui. Nel frattempo, Ignacio e le figlie rimarranno sconvolti, quando apprenderanno che Donna Begona ha lasciato l'ospedale e sta arrivando a Puente Viejo. Il Solozabal, a questo punto, confiderà a Manuela di temere per il ritorno di sua moglie. Dubbi, condivisi anche da Pablo, il quale temerà che il suo arrivo porti scompiglio nelle loro vite.

Ed ecco, che Donna Begona arriverà alla Casona, dove sarà ricevuta con grande gioia dalle figlie.

Adolfo potrebbe non essere il figlio di Simon Castro

A La Habana, Antonita informerà la marchesa che Francisca le ha consegnato una lettera, dove ammette di voler seguire Raimundo nell'oltretomba. A tal proposito, Isabel apparirà molto arrabbiata, quando scoprirà che la Montenegro ha intenzione di trasferirsi con l'Ulloa in una casa nel borgo iberico.

Più tardi, la donna furibonda accuserà Tomas di averle nascosto i piani di modernizzazione della miniera. Il Del Los Vivos, a questo punto, deciderà di coprire il fratello, se poco dopo non rimproverasse la madre di trattarli in maniera diversa. Alla fine, la marchesa insinuerà che Adolfo non in realtà il figlio di Simon Castro.

Il Segreto spoiler spagnoli: Don Filiberto tenta di attaccare Mauricio

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda prossima settimana su Antena 3 e tra otto mesi su Canale 5, rivelano che Don Filiberto tenterà di aggredire Mauricio alle spalle, se non venisse rapito da due uomini incappucciati.

Qui, il portavoce del gruppo confesserà al prete di far parte di un'organizzazione segreta, scesa in campo per prevenire l'arrivo della Repubblica in Spagna.

Francisca si trasferisce con Raimundo in una casa modesta

Allo stesso tempo, Mauricio, Matias e Marcela si uniranno per aiutare Francisca a traslocare in una casa più modesta. Qui, la Montenegro crederà di riuscire ad assistere meglio Raimundo che è rimasto in stato comatoso dopo essere stato rapito dal sergente Campuzano. In questo frangente, il dottor Clemente informerà la matrona che il suo stato potrebbe essere irreversibile, tanto che solo un miracolo o l'avanzare della scienza potrebbe salvarlo.