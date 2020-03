Il Segreto chiude e si avvia alla puntata finale dopo ben nove anni di trasmissione. Un momento che i fan della soap opera non credevano arrivare mai. Eppure, la telenovela prodotta da Atresmedia Televisión in collaborazione con Boomerang TV, avrà una conclusione.

Le anticipazioni e le prime news riguardanti la puntata finale de Il Segreto iniziano a regalare qualche dettaglio in più. Finalmente, tutti i misteri che non hanno avuto soluzione nel corso di queste dodici stagioni saranno risolti.

Antena 3 ha rilasciato un video promo nel quale Francisca Montenegro, il personaggio chiave che è stato presente in tutte le stagioni, ha voluto dare un messaggio ai milioni di fan.

Oltre alle sue parole, è stato messo in onda un promo in cui si susseguono scene con protagonisti indimenticabili, così da preparare i telespettatori al gran finale.

Il Segreto si avvia alla chiusura in Spagna

Gli affezionati della soap opera potranno vedere tutta la dodicesima stagione, che andrà in onda per l'intero 2020. Dunque, in Italia è ancora presto per dare l'addio (o forse l'arrivederci, nel caso di ripensamenti dell'ultimo minuto) alla telenovela Il Segreto.

La nuova stagione avrà inizio a breve su Canale 5, precisamente dopo la morte di Fernando per mano di Maria Castaneda che, di fronte al suo perfido ex marito, non esiterà a colpirlo con un'arma da fuoco.

Puente Viejo, salvo dall'allagamento, si troverà proiettato dieci anni più in là, con tante new entry e altrettanti personaggi che non ci saranno più. Arriveranno i Solozabal e i Dos Visos, con la conturbante Isabel e il tormentato Ignacio. Francisca, Raimundo, Matias e Marcela, così come Mauricio e i Miranar continueranno a farci compagnia, dando vita a nuove emozionanti trame.

Torna Emilia ed arriva Begona

Nella nuova stagione de Il Segreto, tornerà in pianta stabile Emilia Ulloa, anche se non sono ancora trapelate ulteriori informazioni sul ruolo che avrà nelle trame. Dato che fu l'amica storica di Pepa, non si esclude che possa essere custode di una inaspettata verità.

In terra iberica, a metà marzo, arriverà Blanca Oteyza, che interpreterà Begona, la madre del Solozábal ricoverata in un ospedale psichiatrico in Svizzera e che non mancherà di creare problemi.

Nel promo di Antena 3 de Il Segreto ci sono Pepa e Tristan ma anche Soledad e Juan

Sta facendo sognare la breve clip nella quale Maria Bouzas, l'attrice che interpreta Francisca Montenegro nel Il Segreto, parla visibilmente emozionata ai fan della soap: ''Sono passati nove anni ed è arrivato il momento di dare l'addio'', dice commossa la Bouzas, aggiungendo poi: ''Il Segreto sarà sempre nel mio cuore''.

Nella clip che anticipa la puntata finale de Il Segreto, si susseguono personaggi che hanno lasciato decisamente il segno nel corso di queste dodici stagioni. In primis c'è Pepa, la vera protagonista della soap, il cui corpo è sparito nel bosco misteriosamente.

Con lei Tristan, il compianto Capitano che perse la vita nel giorno delle sue nozze.

Ma non solo. Tra le immagini che scorrono, ecco comparire la sfortunata Soledad e il solo grande amore Juan, e poi ancora Fernando, Maria, Gonzalo e Lucas, il bel medico che conquistò il cuore di Aurora. Che cosa ci potremo aspettare nella puntata finale? La risposta a tutto, ovvero quale sia il vero e grande segreto che aleggia da anni su Puente Viejo.

Tra misteri non risolti, mezze verità e personaggi usciti di scena senza apparente spiegazione, di carne al fuoco ce n'è in abbondanza. Non resta che attendere con trepidazione le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto e iniziare a sognare.