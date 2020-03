Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare milioni di telespettatori anche in questi giorni pieni di preoccupazione a causa del Coronavirus. Le riprese della soap ambientata a Milano sono state interrotte la settimana scorsa ma nonostante ciò per alcuni giorni potremo continuare a vedere gli episodi del prodotto Rai precedentemente realizzati. Andiamo dunque a vedere insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 16 al 20 marzo.

Nell'episodio del 16 marzo vedremo Angela confessare a Gabriella e Roberta del bacio con Riccardo Guarnieri.

Dopo il bacio con la giovane commessa il fratello di Marta riuscirà a fare chiarezza dentro di sé e di conseguenza prenderà una decisione coraggiosa che gli potrebbe cambiare la vita: il figlio di Umberto deciderà di lasciare Ludovica. L'ex di Nicoletta sarà davvero innamorato di Angela? Anche se forse non ha dimenticato la madre di sua figlia sembra provare per la Barbieri qualcosa di molto più forte rispetto a ciò che prova per la Brancia.

Tuttavia lasciare la figlia di Flavia potrebbe risultare più difficile del previsto dato che la giovane, in accordo con Adelaide, vorrebbe rendere ufficiale il fidanzamento con Riccardo.

Negli episodi successivi de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo quindi come reagirà il giovane Guarnieri riguardo alle intenzioni della fidanzata e della zia.

Nel frattempo Marta e Vittorio dovranno fare i conti con il fatto di non potere avere figli. Vittorio non perderà la speranza e invierà le analisi di Marta ad un luminare svizzero. Conti e la Guarnieri non saranno gli unici ad affrontare un momento difficile: Rocco, infatti, si sentirà sempre più solo a causa della partenza di Marina.

Il ragazzo potrà comunque contare sull'amicizia di Irene che cercherà di aiutare il giovane siciliano.

Nell'episodio del 17 marzo Angela interromperà la frequentazione con Riccardo

Finalmente è uscita la nuova collezione del Paradiso delle Signore, collezione che può vantare delle nuove modernità grazie al bikini. Gabriella, Vittorio e Marta sono entusiasti ma le recensioni sulla nuova collezione non saranno all'altezza delle aspettative ad eccezione della critica della giornalista Enza Sampò.

La donna apprezzerà molto il coraggio del grande magazzino nel lanciare un capo come il bikini in un Paese come l'Italia.

Nella gestione del patrimonio di Ludovica, Achille Ravasi non terrà minimamente in considerazione l'opinione della ragazza. La Brancia sospetterà che l'uomo pensi esclusivamente ai suoi interessi e si confiderà con Umberto. Guarnieri, dal canto suo, non aspettava altro che un pretesto per esprimere un giudizio negativo su Achille.

La giovane Barbieri non si sentirà all'altezza del mondo borghese di Riccardo e perciò, seppur a malincuore, deciderà di interrompere con lui la relazione appena iniziata.

Nell'episodio del 18 marzo Riccardo prenderà una decisione definitiva

Il giovane Guarnieri, nonostante Angela abbia deciso di mettere fine alla loro frequentazione, non si arrenderà e deciderà di lasciare Ludovica. Dopo aver interrotto la relazione con la Brancia correrà così dalla Barbieri.

Nel frattempo Luciano deciderà di invitare a cena Silvia in occasione del suo compleanno. Il ragionier Cattaneo non sarà tuttavia minimamente interessato a recuperare il rapporto con la moglie e l'invito a cena nei confronti di Silvia sarà solo un modo per non destare sospetti in Federico. La convivenza con Silvia, come confesserà a Clelia, diventerà giorno dopo giorno sempre più difficile.

Il Paradiso e Gabriella continueranno nel frattempo a ricevere critiche negative a causa del bikini. Tuttavia la Rossi riuscirà a sopportare i giudizi non positivi grazie all'appoggio della famosa giornalista Enza Sampò.

Nell'episodio del 19 marzo Vittorio rimarrà perplesso dalla scelta di Riccardo

Dalle Anticipazioni Tv sappiamo che nell'episodio di giovedì 19 marzo vedremo Riccardo comunicare alla sua famiglia la rottura del fidanzamento con Ludovica. La contessa di Sant'Erasmo non sarà affatto contenta della scelta del nipote diversamente da Marta e Umberto che invece appoggeranno il loro caro.

Adelaide non sarà la sola a rimanere perplessa riguardo alla decisione presa da Riccardo: anche Vittorio, infatti, rimarrà abbastanza allibito dal fatto che il cognato abbia deciso di frequentare Angela.

Silvia riceverà dei fiori per il compleanno e per un attimo spererà che provengano da Luciano. Tuttavia sarà solo un'illusione nonostante la sera stessa si ritrovi a cena fuori con il marito. Allo stesso ristorante i due coniugi incontreranno Ennio e Clelia e quest'ultima non riuscirà a non guardare Cattaneo che ricambierà gli sguardi della capocommessa.

Nell'episodio del 20 marzo arriverà il responso sulle analisi di Marta

Gabriella cercherà di fare un passo verso Salvatore chiedendogli di andare a controllare la vetrina de Il Paradiso delle Signore che avevano allestito insieme il giorno precedente. Riguardo ai coniugi Cattaneo la situazione dentro le mura domestiche diventerà sempre più insostenibile. Luciano si confiderà con Clelia ma le ribadirà che tra loro non ci può essere futuro. La capocommessa andrà ad un appuntamento con Ennio ma non riuscirà a smettere di pensare al ragioniere ed è per questo che lascerà Ennio per precipitarsi da Luciano.

Dalla Svizzera arriveranno intanto i risultati delle analisi di Marta: purtroppo il responso non è diverso da quello dato dai medici milanesi: la giovane Guarnieri non può avere figli. I due coniugi dovranno cercare di metabolizzare la triste notizia.