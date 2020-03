Nelle ultime ore Ursula Bennardo è intervenuta su Instagram dopo la lite accesa avvenuta nella casa tra il suo compagno Sossio Aruta e Antonio Zequila. La donna si è espressa con delle dichiarazioni che hanno spiazzato e incuriosito i followers. La Bernardo ha detto che che non appena il programma finirà potrà svelare tante cose sconosciute su alcuni dei concorrenti. Molti non hanno gradito le sue esternazioni. Tra i tanti che hanno avuto da ridire anche la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli.

Barbara Eboli contro Ursula Bennardo

Barbara Eboli sul suo profilo social ha scritto un lungo post in cui si è scagliata contro Ursula Bennardo. La donna in difesa della sua fidanzata Licia ha scritto che la compagna di Sossio avrebbe dovuto tacere per la vergogna che aveva nello stare accanto ad un uomo più in mutande che vestito. Barbara ha detto che Dio li fa e poi li accoppia, e che Ursula davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta che sta accanto ad un uomo viscido. La donna ha aggiunto che forse sarebbe meglio non tornare a parlare così dimezzerebbe la bruttissima figura.

Poi ha concluso scrivendo che, a differenza di Ursula, lei la tagga perché non ha nessun problema a dire quello che pensa. La compagna della Eboli ha dichiarato che nessuno deve toccare la persona che ama e che ognuno si deve tenere il suo. Prontamente è arrivata, sempre via social, la risposta di Ursula Bennardo. Di seguito le sue forti affermazioni.

Ursula Bennardo risponde a Barbara Eboli

Ursula Bennardo nelle scorse ore ha risposto a Barbara Eboli.

La donna ha scritto sul suo profilo social, che deve essere veramente molto brutto vivere nell'ombra di altre persone. Ha poi affermato che se è in cerca di visibilità deve provare a fare televisione. La donna spera che questa situazione che stiamo vivendo possa servire a curare l'invidia, e la cattiveria così un giorno si potrà essere davvero felici.

Ursula Bennardo rivolgendosi a coloro che in questi giorni la stanno molto attaccando sui social, ha dichiarato che sono solo anime in pena, che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare l'attenzione.

Deve essere umiliante ha dichiarato Ursula parlare sui social di chi non si conosce solo per avere un po' di visibilità. Poi ha concluso il lungo post dicendo che in realtà tutte queste persone stanno solo facendo delle bruttissime figure. Davvero uno scontro acceso e senza esclusione di termini. La discussione è finita così o nei prossimi giorni ci saranno ulteriori battibecchi sui social? Non resta che aspettare per scoprire cosa accadrà tra le due donne, che da come si evince di certo non se le mandano a dire.