Nel corso della giornata di ieri, Valeria Marini ha fatto uno scherzo ai concorrenti del GF Vip. In particolar modo, la showgirl ha fatto credere loro di essere intenzionata a lasciare il Reality Show a causa delle continue liti con Antonella Elia. La donna si è duramente sfogata con Sossio, Adriana, Patrick e Paolo ed è stata parecchio credibile.

Solo dopo un po' di tempo ha confessato che si trattasse solo di uno scherzo. Ormai, i vari protagonisti di questa edizione del reality show si stanno divertendo ad organizzare delle simpatiche burle per tenere alto l'umore nella casa e questo di Valeria sembrerebbe essere stato solo uno dei tanti.

Lo sfogo di Valeria Marini con alcuni coinquilini della casa

In queste ore, gli animi all'interno della casa più spiata d'Italia si sono surriscaldati parecchio. La presenza di Valeria Marini proprio non è gradita ad alcuni concorrenti del GF Vip e questo porta alla nascita di costanti dissapori. Ebbene, nelle ore trascorse la showgirl ha deciso di dare luogo ad uno sfogo con alcuni suoi compagni d'avventura in cui ha manifestato tutto il suo malessere. Nel caso specifico, la protagonista ha detto di essere stanca della situazione che è costretta a vivere a causa di Antonella.

Inoltre, ha anche detto di aver capito come vanno le cose nel programma e questo non le sta più bene. Proprio per tale ragione, se la situazione non dovesse cambiare, sarebbe costretta ad andare via dal gioco. Inoltre, ha anche esortato i suoi colleghi a nominarla, in modo da farla andare a casa.

La confessione sullo scherzo, poi la strana conversazione anche con Fernanda

Dopo aver dato luogo allo sproloquio, però, la showgirl è scoppiata a ridere ed ha raccontato che si trattasse solo di uno scherzo.

Alcuni hanno tirato un sospiro di sollievo. Altri, invece, sono sembrati molto meno felici di apprendere che le sue dichiarazioni non fossero vere. Ad ogni modo, in serata, Valeriona nazionale si è lasciata andare anche con Fernanda Lessa e anche a lei ha svelato di non riuscire più a stare in casa. Lo sfogo avuto con l'ex modella brasiliana è stato un po' più forte. Valeria ha detto: "O esce fuori la verità su Antonella o me ne vado".

Di quale verità starà parlando la protagonista?

La showgirl lascia il GF VIP davvero?

Inoltre, in questa seconda occasione, la Marini non ha confessato che stesse scherzando. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che, in realtà, la donna starebbe prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di tirarsi indietro. Nonostante abbia dichiarato di amare moltissimo il programma e di stimare considerevolmente Alfonso Signorini, potrebbe darsi che il clima in casa sia diventato per lei insopportabile.