Ritorna anche questa settimana in televisione l'appuntamento con la serie televisiva drammatica "La vita promessa 2", interpretata fra gli altri da Luisa Ranieri e Thomas Trabacchi. Domenica primo marzo, infatti, è andata in onda su Rai 1 in prima visione assoluta la seconda puntata del nuovo ciclo di episodi della serie in cui Carmela e Sarah sono riuscite ad intensificare il loro rapporto, mentre Bruno è riuscito a raggiungere gli Stati Uniti dopo aver lasciato la Germania solo per rivedere sua figlia.

Qualora non si abbia avuto modo di seguire il secondo appuntamento sulla rete ammiraglia Rai, si informa che è già disponibile la replica sui siti ufficiali della Rai.

Dove vedere online la replica della seconda puntata de 'La vita promessa'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della seconda puntata è già disponibile sul sito on demand Rai Play che contiene al suo interno una pagina interamente dedicata alla serie in cui è possibile trovare le repliche di tutte le puntate già andate in onda della stagione corrente e della precedente.

Da non dimenticare che è possibile vedere le repliche su Rai Play soltanto dopo aver effettuato la registrazione al sito attraverso la sua homepage. Dopo averla effettuata e aver fatto il login alla piattaforma, sarà possibile visualizzare tutti i video del catalogo Rai e in più scaricare un'app tramite la quale vedere le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione, forniti di accesso internet.

La trama ufficiale

La trama ufficiale della seconda puntata di "La vita promessa 2" ci segnala che Antonio si sentirà finalmente libero di scegliere cosa fare nella sua vita, anche se le sue scelte, alla lunga, finiranno per non essere approvate da sua madre. Nel frattempo, Carmela continuerà ad impegnarsi nella ricerca di Rocco e nell'accudire nel miglior modo possibile la piccola Sarah. La vicinanza con quest'ultima aiuterà Carmela a sentirsi meno distante da Mr.

Ferri. Poco dopo, però, arriverà a Little Italy il padre della bambina, Bruno, partito dalla Germania con la speranza di riuscire ad aiutare Carmela a cambiare il suo infausto destino.

Un successo di ascolti e share

La seconda stagione della serie ha debuttato la settimana scorsa, registrando un grandissimo riscontro di pubblico e share. La prima puntata, infatti, è stata seguita da 4.565.000 di telespettatori con uno share del 19.2 %. Con questi numeri, la serie è riuscita a battere la concorrenza dello show di Canale 5, 'Live non è la D'Urso' che ha ottenuto il 13% di share con 2.174.000 telespettatori, ma non è riuscita a bissare il successo che ebbe la puntata d'esordio della prima stagione che fu vista da 4.904.000 telespettatori con uno share del 23.5 %.