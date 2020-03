Per la quarta settimana consecutiva la seconda stagione de "L'amica geniale" risulta ancora il programma televisivo più visto della prima serata del lunedì. L'ultima puntata, andata in onda il 2 marzo, ha conquistato l'attenzione di quasi sette milioni di spettatori, cosi da raggiungere il 28.02% di share.

L'amata serie, diretta da Saverio Costanzo ed ispirata dai romanzi di Elena Ferrante, ha ottenuto un successo straordinario, tanto da affascinare la critica internazionale che è rimasta stregata dalla cruda realtà sociale raccontata dalla fiction.

Il settimo e l'ottavo appuntamento de "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome", intitolati rispettivamente "Il ritorno" e "La fata blu", hanno chiuso questa entusiasmante seconda stagione che ha conquistato ascolti record sbaragliando il "Grande Fratello Vip" che si è fermato al 18,94%.

Riassunto ultima puntata

La prima parte della puntata si è aperta con il ritorno a casa di Elena che ha trascorso le vacanze di Pasqua con la propria famiglia mostrando ai suoi compaesani il suo grande cambiamento.

La ragazza, dopo la delusione amorosa affrontata, ha deciso di trasferirsi a Pisa per conseguire la laurea e cambiare in meglio il suo futuro. Questo periodo, lontano da Napoli, ha permesso ad Elena di scoprire lati inediti del suo carattere e di esplorare realtà diverse dalla propria.

Elena rifiorita, bella ed elegante torna nel suo storico quartiere e immediatamente viene avvolta dalla tristezza di Lila.

La sua cara amica, dopo la fine della storia d'amore con Nino Serratore, appare stanca e avvilita. Lila, privata della sua libertà, trascorre le sue cupe giornate ad accudire suo figlio e a fingere di essere una buona moglie. Il complesso rapporto tra Lila e il marito Stefano continua ad essere ancora molto spinoso: la giovane ragazza trova conforto nel raccontare le sue emozioni e i suoi dolori al suo prezioso diario, custode di molti segreti.

Lila, terrorizzata che il marito possa leggere i suoi scritti, consegna ad Elena i suoi diari facendo promettere all'amica di non leggerli mai. Nonostante la promessa fatta, Elena non resiste alla tentazione di scoprire i segreti di Lila e, leggendo di nascosto i diari, scopre nuove sfaccettature riguardanti la difficile vita della sua cara amica.

Elena realizza i suoi sogni, destino diverso per Lila

Nella seconda parte della puntata, Elena rientra a Pisa e nella sua gelida stanza viene travolta da alcuni pensieri che invaderanno la sua mente in maniera molto violenta. Tali visioni porteranno la talentuosa ragazza a scrivere un romanzo, capace di dare sfogo ai vecchi ricordi della sua infanzia, caratterizzata dalla magica presenza di Lila.

Tra i banchi della biblioteca, Elena conosce Pietro Airota: un ragazzo molto colto ed educato. Figlio di un professore universitario, il giovane studente rimane stregato dalla personalità di Elena e fa di tutto per conquistare la sua attenzione. Dopo essersi laureata col massimo dei voti, Elena riceve un'importante proposta: il giovane Pietro le regala un anello di fidanzamento per rendere ufficiale il loro rapporto.

La ragazza torna a casa per festeggiare il suo grande traguardo insieme alla sua famiglia. In questa occasione scopre tristemente quanto è cambiata la vita della sua cara amica Lila.

Quest'ultima, tradita dal marito Stefano, si è allontanata dal rione e per mantenersi è costretta a lavorare in un gelido mattatoio. Al contrario, Elena è riuscita a realizzare il suo grande sogno e, grazie all'aiuto del fidanzato Pietro Airota, pubblica il suo romanzo riscuotendo un grande successo. Tra i suoi ammiratori spicca Nino Serratore che difende la ragazza in una conferenza, ricca di spietati critici, chiudendo cosi questo entusiasmante capitolo della storia.