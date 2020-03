E' terminata ieri settimana su Rai 1 la messa in onda della seconda stagione de "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome", interpretata da Gaia Girace, Margherita Mazzucco e Francesco Serpico. Lunedì 2 marzo, infatti, è stata trasmessa in prima serata la quarta ed ultima puntata in cui sono andati in onda gli episodi 7 e 8 intitolati "Il ritorno" e "La fata blu". Nel primo, Elena ritornerà a Napoli per le vacanza pasquali, mentre nel secondo la giovane riuscirà finalmente a laurearsi. Se per caso non si abbia avuto la possibilità di guardare l'ultimo appuntamento in televisione, segnaliamo che è già reperibile la replica sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della quarta puntata

Nello specifico, si informa che la replica della quarta puntata de "L'amica geniale 2" è già disponibile sulla piattaforma on demand Rai Play. Il sito in questione contiene un'intera pagina dedicata alla serie in cui sono facilmente visualizzabili le repliche di tutti gli episodi già trasmessi in televisione della prima e della seconda stagione. Da ricordare che, per guardare le repliche su Rai Play è indispensabile registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito e scaricare un'applicazione con cui guardare i video anche sui dispositivi mobili.

La trama dell'ultima puntata

La trama ufficiale degli ultimi due episodi ci segnala che nel corso della sua permanenza a Pisa, Elena si trasformerà da ragazza timida ed introversa ad donna intelligente, colta e disinibita. Felice della sua nuova vita, Lenù rientrerà a Napoli per trascorrere le vacanze di Pasqua insieme alla sua famiglia. Giunta a casa però, la giovane si renderà conto che il rione dov'è nata non è più quello di una volta, esattamente come la sua migliore amica, Lila, ormai impegnata soltanto ad essere una buona madre.

Più tardi, quest'ultima stupirà Elena chiedendole di custodire i suo diari per impedire che il marito Stefano possa trovarli. Lenù accetterà di conservare i diari dell'amica, cedendo però alla curiosità di leggerli senza il suo permesso.

Ritornata a Pisa, Elena si farà travolgere dai ricordi della sua infanzia e deciderà di dare inizio alla stesura del suo primo romanzo. Nel frattempo, verrà corteggiata da un elegante ragazzo di nome Pietro Airota, figlio di un noto insegnate universitario.

Dopo essere riuscita ad ottenere la laurea a pieni voti, Lenù riceverà in regalo da Pietro un anello di fidanzamento. A quel punto, la giovane accetterà il dono del suo amato e gli chiederà di custodire il manoscritto del suo primo romanzo per poi ripartire alla volta di Napoli per informare tutti i suoi conoscenti dei traguardi raggiunti. Rientrata a Napoli, Elena scoprirà che Lila ha cambiato vita senza che lei ne sapesse nulla.