Licia Nunez sembra aver trovato la tranquillità e il sorriso nella casa del GF Vip 4 dopo le confidenze con Adriana Volpe. La donna, infatti, è tornata a parlare con tutti gli inquilini, tranne Antonella Elia con cui sembra che non ci sia alcuna possibilità di un confronto chiarificatore. L'attrice pugliese, inoltre, ha chiesto ironicamente ai suoi compagni d'avventura di aiutarla a fuggire dalla casa per andare a stringere tra le braccia la compagna Barbara Eboli. Quest'ultima ha risposto all'appello di Licia dicendo che è ancora troppo presto per un riavvicinamento fisico.

Barbara Eboli risponde a Licia Nunez: 'E' ancora presto'

"Aiutatemi a salire sul tetto che scappo ad abbracciare Barbara e torno subito" queste sono le parole che Licia Nunez ha pronunciato per la sua fidanzata Barbara Eboli. Dichiarazioni che dimostrano ancora una volta tutto il sentimento profondo che Licia nutre per la compagna. I fan della bella attrice hanno mostrato il filmato di queste belle dichiarazioni a Barbara. Quest'ultima, dopo aver visto il video, ha risposto con un semplice commento su Twitter: "E' ancora presto amore mio".

A quanto pare, il legame tra le due donne sembra convincere e appassionare i telespettatori del GF Vip 4, che si augurano che possano presto incoronare il loro sogno d'amore: sposarsi. Insomma, non è ancora dato saperlo cosa accadrà tra Licia e Barbara, ma il loro futuro sembra promettere bene.

La fidanzata di Licia Nunez tifa Fabio Testi

Oltre a supportare la compagna Licia Nunez, Barbara Eboli ha espresso la sua grande ammirazione per Fabio Testi.

La fidanzata dell'attrice pugliese ha chiesto ai telespettatori del Grande Fratello Vip 4 di sostenere l'attore perché lo ritiene un vero e proprio portatore di buon esempio per le persone di tutte le età. Insomma, i fan del programma di Canale 5 ascolteranno il messaggio di Barbara Eboli? Chissà, tutto è da scoprire nella puntata di questa sera venerdì 13 marzo 2020.

Chi è esattamente la compagna di Licia del GF Vip 4

Barbara Eboli è nata il 16 novembre a Napoli, ma vive a Roma da diversi anni. La donna è estranea al mondo dello showbiz ed è per questa ragione che non si sa molto della sua vita. Stando a quanto si legge sui suoi profili social, Barbara lavora in un'azienda di edilizia chiamata Meridiana Costruzioni. La donna appare piuttosto attiva su Instagram, dove pubblica spesso foto di viaggi e del suo cane di nome Principe. Il nome di Barbara è balzato agli onori della cronaca rosa per la relazione con l'attrice Licia Nunez, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 4.

Le due donne si sono conosciute grazie a Instagram, sul quale è scoccata immediatamente la scintilla dell'amore.