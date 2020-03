Nella puntata di domenica 29 marzo 2020 di Live-Non è la d'Urso, programma serale condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, si è discusso dell'argomento Grande Fratello Vip 4. A commentare quanto successo all'interno della casa più spiata d'Italia, c'erano le ex gieffine Valeria Marini e Fernanda Lessa con suo marito Luca Zocchi, Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, Giovanni Ciacci ed Enrica Bonaccorti. Quest'ultima ha voluto parlare l'atteggiamento della Elia, che ha avuto parecchi scontri con diverse donne del reality, in particolare Fernanda e Valeria.

La Bonaccorti commenta il carattere della Elia a Non è la d'Urso

Durante la puntata di ieri sera di Live-Non è la d'Urso, la padrona di casa ha mandato in onda un filmato che mostra una giovane Antonella Elia tra le soubrette di Non è la Rai. A quel punto, è intervenuto Giovanni Ciacci dichiarando che la Elia dimostrava già di essere molto scontrosa nei confronti delle sue colleghe, citando nello specifico Yvonne Sciò. Dopodiché, Enrica Bonaccorti, ex conduttrice di Non è la Rai ha affermato di conoscere molto bene Antonella e che il suo carattere è rimasto invariato, nonostante siano passati diversi anni.

Poi la Bonaccorti ha raccontato di come si comportava l'ex showgirl ai suoi esordi televisivi: "Non ci si può fidare, è difficile lavorarci insieme, ti mettevi d'accordo per le battute, per gli applausi, faceva finta di dimenticarsene e poi ti chiedeva scusa. Non si capisce se ci fa o ci é". Infine, l'ex presentatrice ha dichiarato che non ha voluto più lavorare con la Elia perché continuava a prenderla in giro e aveva sempre atteggiamenti vittimistici per farsi perdonare ogni marachella.

Non è la d'Urso, Valeria e Fernanda contro Antonella Elia

A commentare negativamente l'atteggiamento di Antonella Elia avuto nella casa del GF Vip 4, ci hanno pensato anche le ex gieffine Valeria Marini e Fernanda Lessa. Quest'ultima, ospite ieri a Live - Non è la d'Urso, ha iniziato a parlare dell'acceso diverbio con l'ex valletta di Mike Bongiorno, dichiarando: "Mi ha strappato di mano la mascherina e l'ha rotta, mi ha tirato per il braccio, ho ancora i lividi".

A quel punto, è intervenuto Pietro Delle Piane che ha preso le difese della fidanzata Antonella, attaccando l'ex modella: "Tu e tuo marito siete dei bluff, Antonella è sincera". Poi la Marini ha preso parola per esprimere la sua contrarietà su Antonella perché ha dimostrato di lanciare messaggi di aggressività nei confronti delle altre persone, in particolare delle donne. Infine, l'ex primadonna del Bagaglino ha concluso il suo intervento dichiarando di essere rimasta piuttosto sconcertata dalla cattiva piega che ha preso il reality show di Canale 5.