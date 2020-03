L'atteggiamento polemico che ha assunto ieri sera Maria De Filippi ad Amici, sta facendo molto discutere: la conduttrice, infatti, prima ha preso le parti dell'altezzoso Nicolai e poi si è scagliata contro Javier e Valentin che hanno messo in discussione il meccanismo del programma. La maggior parte dei telespettatori, però, non ha apprezzato il comportamento della padrona di casa, che è stata sommersa di commenti negativi nei quali si dice che utilizzerebbe due pesi e due misure nei confronti dei ragazzi della scuola.

La De Filippi sbotta ad Amici: due liti in poche ore

Forse per la prima volta da quando fa televisione, Maria De Filippi è stata contestata da gran parte del suo pubblico. Il comportamento che la conduttrice ha avuto ieri sera ad Amici, infatti, non è piaciuto a tantissimi spettatori che l'hanno fatto presente con commenti al vetriolo apparsi sui social network.

Il fatto che la presentatrice abbia difeso Nicolai, al centro delle critiche per i suoi atteggiamenti di superiorità sia nei confronti dei compagni che in quelli di alcuni professori, ha fatto storcere il naso al pubblico.

Quando la padrona di casa ha litigato con Alessandra Celentano per colpa di Javier e quando ha cacciato Valentin dallo studio, poi, in rete sono stati migliaia i messaggi di disapprovazione che sono stati scritti contro di lei.

"Maria imbarazzante, tieniti pure quel raccomandato di Nicolai", "Maria scatta contro Valentin, cosa è successo? Ha toccato un tasto dolente quando dice che il gioco è truccato?", "Ad Amici due pesi e due misure, sono disgustata dal comportamento della De Filippi", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter e Instagram mentre su Canale 5 c'era la diretta del talent-show.

Il web difende Valentin e Javier: tutti contro Maria e la giuria di Amici

Come si evince dai commenti che sono stati scritti sui social network ieri sera, la maggior parte dei fan di Amici si è schierata con i due allievi che si sono ribellati al meccanismo del serale e al potere che hanno i giudici. Javier, per esempio, si è opposto alla preferenza che la giuria di qualità composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Cristian De Sica ha dato a Nicolai nella sfida diretta che hanno fatto su un assolo di danza classica.

Valentin, invece, ha deciso di auto eliminarsi perché l'attenzione del programma è tutta sulle discussioni e non sull'arte.

Le scelte che hanno fatto i giurati e le sfuriate di Maria De Filippi, dunque, non sono piaciute quasi a nessuno: i ballerini che si sono opposti alle dinamiche del talent-show, hanno ricevuto il supporto virtuale di tantissime persone.

Raimondo Todaro commenta Amici sui social

Lo scontro che Maria De Filippi ha avuto ieri sera con Valentin, è sicuramente quello che sta facendo più discutere: da una parte c'è la conduttrice di Amici che contesta l'atteggiamento irrispettoso del ballerino in sala prove, dall'altra il giovane che si oppone al meccanismo del serale e preferisce auto eliminarsi piuttosto che continuare la gara.

Chi ha assistito al battibecco tra i due, non ha potuto non pensare al Gossip che da qualche settimana impazza in rete: pare che il danzatore di latino-americano abbia un flirt segretissimo con Francesca Tocca, professionista del talent-show e moglie di Raimondo Todaro.

Quando la presentatrice Mediaset lo ha rimproverato per le cose che combina dietro le quinte, Valentin ha replicato: "Stai tirando in ballo cose che non centrano".

Il protagonista di Ballando con le Stelle, però, inaspettatamente si è esposto sui social network per difendere il ragazzo che gli avrebbe portato via la moglie. Ai fan che gli hanno chiesto di commentare quello che era appena successo ad Amici, Todaro ha fatto sapere: "Lo hanno accompagnato alla porta perché non serviva più.

L'altro (Javier, ndr) l'hanno rincorso perché serve ancora per il teatrino che porterà alla vittoria del raccomandato Nicolai".

Raimondo, inoltre, ha stroncato la giuria del programma (sposando pienamente il pensiero di Alessandra Celentano): "Stasera non hanno capito veramente niente. Serataccia".