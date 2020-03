Maurizio Costanzo attraverso la rubrica di televisione pubblicata su NuovoTv è tornato a parlare del Grande Fratello Vip 4. Questa volta il giornalista ha puntato il dito contro l'atteggiamento di Clizia Incorvaia: secondo l'ottantunenne, la web influencer siciliana dopo l'espulsione dal gioco, avrebbe dovuto tenere un profilo più basso.

Come ormai è noto Clizia Incorvaia due settimane fa, in seguito alla nomination di Andrea Denver ha reagito in malo modo. La gieffina in preda ad uno scatto d'ira ha paragonato più volte, il suo coinquilino al pentito Buscetta.

A nulla sono vale le sue scuse durante la diretta del reality-show, poiché le sue parole fin da subito sono apparse molto gravi.

Maurizio Costanzo dice la sua sul 'caso Incorvaia'

Maurizio Costanzo su NuovoTv nella rubrica dedicata ai programmi televisivi ha espresso un giudizio negativo sull'ex moglie di Francesco Sarcina. "Clizia Incorvaia ha decisamente esagerato e sbagliato", queste le affermazioni del giornalista che, senza troppi giri di parole ha condannato l'accaduto. Sebbene Costanzo abbia sottolineato che l'ex gieffina ha rivolto subito le sue scuse in diretta; il giornalista non ha apprezzato che una volta tornata a casa la Incorvaia si sia mostrata felice e spensierata sui social.

Prima di concludere il 'caso Clizia Incorvaia' Maurizio Costanzo si è sentito in dovere di dare un consiglio all'ex gieffina: "Tenere un profilo più basso sarebbe stato meglio per lei". A questo punto chissà come reagirà la diretta interessata, dopo la tirata d'orecchie ricevuta dal noto giornalista.

Nel frattempo, la diretta interessata dopo essere intervenuta come ospite a La Repubblica delle Donne, Clizia Incorvaia ha invitato tutti coloro che la stanno attaccando, ad andare avanti.

Secondo la web influencer siciliana non ha senso continuare a puntare il dito contro di lei, visto che ha rivolto immediatamente le sue scuse.

Maurizio Costanzo critica il GF: 'Chiudetelo'

Questa settimana Maurizio Costanzo ha commentato l'espulsione di Clizia Incorvaia dal reality-show di Canale 5; ma in precedenza il giornalista aveva espresso un parere negativo sul Grande Fratello. Stando a quanto riportato dal giornalista su NuovoTv, il reality-show è un pessimo esempio per i telespettatori: "Chiudete il GF Vip".

L'unico modo per risolvere il problema, secondo il giornalista e condutture televisivo è smettere di mandare in onda il programma, poiché non è in grado di suscitare nulla nei confronti di chi lo segue: "Non rilassa, non intrattiene, non fa pensare".

Un pensiero alquanto negativo che ha spaccato l'opinione pubblica. Molti hanno condiviso il pensiero di Maurizio Costanzo, mentre altri non trovano giusta una critica così severa.