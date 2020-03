Oggi, lunedì 16 marzo 2020, è nata Maria Eco Castoldi, la terzogenita di Marco Castoldi, in arte Morgan. La lieta comunicazione è stata data dall'amico disk jockey Ricc Frost, tramite un breve post su Facebook. Tale messaggio è stato commentato da tantissimi fan che hanno fatto gli auguri ai neogenitori. Per ora non c'è ancora alcuna notizia ufficiale né da parte dell'artista né da parte della compagna Alessandra Cataldo.

E' nata la terzogenita di Morgan: l'annuncio di dj Ricc Frost

Fiocco rosa per casa Castoldi.

Una grande bella notizia per Morgan, arrivata in un momento piuttosto complicato e buio per l'Italia, alle prese con l'emergenza sanitaria. A dare l'annuncio è stato l'amico dj Ricc Frost, che ha dato il benvenuto alla piccola Maria Eco Castoldi, nata per l'immensa gioia di papà Marco Castoldi e Alessandra Cataldo. A seguire i numerosi commenti dei fan, tra cui: "Benvenuta piccolina, sei nata in un brutto momento, ma forse anche per questo sarai la nostra speranza e ci porterai fortuna. Congratulazioni a Marco e Alessandra!".

Poi qualcuno ha commentato ironicamente facendo gli auguri all'artista milanese: "Grande Morgan, fai figli come se non ci fosse un domani. Dajee!". Infine, c'è chi ha scritto che Maria Eco è proprio una bambina fortunata ad avere un padre cantante che le canterà delle meravigliose ninne nanne.

Chi è esattamente Alessandra Cataldo, la compagna di Morgan

Dopo la burrascosa rottura con Jessica Mazzoli, Morgan ha intrapreso una relazione con Alessandra Cataldo, dalla quale ha avuto la terzogenita Maria Eco.

L'ex frontman dei Bluvertigo ha preferito mantenere un certo riserbo sulla sua attuale storia d'amore, poiché la compagna è una donna lontana al mondo dello spettacolo e della televisione. Infatti, le informazioni su Alessandra sono davvero poche: la donna è originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona ed era una grande fan di Morgan.

Qualche mese fa, l'artista milanese ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua relazione con Alessandra: "Io sono uno che ama.

Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo e a volte, a volte è donna, ed è la stessa". Insomma, il cantautore ha voluto spendere bellissime parole per la donna che l'ha reso padre per la terza volta e che gli è stata accanto nei momenti più duri e difficili della sua vita. Che Alessandra sia finalmente la donna giusta per l'irrequieto Morgan? Chissà, per ora è troppo presto per saperlo ma si spera che la Cataldo sia l'unica donna che sappia tenere testa all'eccentrico artista.