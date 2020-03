Oggi, lunedì 9 marzo, è andata in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri. Nel corso della messa in onda, rigorosamente senza pubblico in studio a causa delle manovre governative attuate nell'ultimo periodo per il Coronavirus, è avvenuto un colpo di scena. Paolo Fox, infatti, ha deciso di disertare la puntata praticando una sorta di autocensura.

Il presentatore Giancarlo Magalli ha fatto chiarezza in merito alla questione. In un primo momento, ci ha tenuto a chiarire che l'astrologo godesse di ottima salute.

In seguito, ha spiegato i motivi di coscienza che lo hanno spinto ad agire in questo modo.

Paolo Fox si autocensura da I Fatti Vostri per il Coronavirus

Da quando la paura del Coronavirus si è impossessata di tutti gli esseri umani sono cambiate molte cose, sia nella vita quotidiana di ogni cittadino sia nel mondo della televisione. Numerose trasmissioni hanno cominciato ad andare in onda senza pubblico in studio, proprio allo scopo di evitare di favorire assembramenti di persone, ma non è tutto.

A I Fatti Vostri, ad esempio, l'astrologo Paolo Fox ha deciso, di sua iniziativa, di autocensurarsi. Il protagonista di questo gesto, infatti, non si è presentato in studio per parlare del solito Oroscopo quotidiano. Ebbene, Magalli ha specificato i motivi che hanno spinto l'astrologo verso questa decisione.

Magalli parla del problema di coscienza dell'astrologo

A quanto pare, Fox ha ritenuto inopportuno fare delle digressioni astrologiche, parlando di soldi, amore, lavoro, salute ed altro quando nel mondo si sta verificando una situazione di pericolo così forte.

La sua coscienza, quindi, gli ha impedito di prendere parte regolarmente alla puntata. Il protagonista di questa scelta è stato alquanto ferreo nella sua decisione, ma c'è da dire che era da diverso tempo che stava adoperando un profilo decisamente più basso rispetto al solito. Nel caso specifico, infatti, Paolo Fox ha smesso, da diversi giorni, di indossare le solite giacche eccentriche, optando per un outfit più sobrio e decoroso.

Il cambiamento di Fox negli ultimi giorni

Questo, dunque, sarebbe il suo contributo per mostrare rispetto per questa situazione di grave emergenza sanitaria. Ad ogni modo, il presentatore ci ha tenuto a rassicurare tutti i telespettatori circa il fatto che l'astrologo stesse benissimo dal punto di vista della salute. Inoltre, Magalli ha anche aggiunto di condividere il suo comportamento e di gradire il fatto che abbia deciso di adoperare una autocensura. Giancarlo ha concluso tale blocco della trasmissione dicendo: "Ci sono cose più importanti di cui parlare, dopo comunque lo sentiremo".