Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 2 la settima puntata del game show 'Pechino Express', condotto da Costantino Della Gherardesca. Questa edizione del programma televisivo sta piacendo molto al pubblico, in quanto il format è molto allegro e divertente e sta esibendo una gara particolarmente agguerrita.

Ci sono cinque coppie in gare, ma ci sono tre favorite che si potrebbero contendere la vittoria finale: i Wedding Planner composti da Enzo Miccio e Carolina, i Gladiatori (Marzo Mazzocchi e Max Giusti) e le Top model.

Al di là dei favoriti, i viaggiatori in gara c'è la metteranno tutta per non rischiare l'eliminazione e arrivare alla finalissima del 14 aprile.

Soleil continuerà a litigare con sua madre

La settima tappa di Pechino Express vedrà come direzione finale la Corea Del Sud: le coppie in gara dovranno viaggiare per 384 chilometri per arrivare alla meta, partendo da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, provincia autonoma di pescatori e agricoltori e raggiungendo Wuzhou. Ci sarà anche un sosta intermedia a Yangshouo, dove due coppie di concorrenti si sfideranno nella Prova Vantaggio.

Nel settimo appuntamento di questa sera, Soleil e sua mamma litigheranno nuovamente, mentre secondo le ultime indiscrezioni, i concorrenti potrebbero improvvisarsi camerieri in un ristorante. Allo stesso tempo ci saranno le Top che continueranno a tenere il passo dei Wedding Planner, ma Enzo Miccio le proverà tutte per non farsi superare.

Invece, Gladiatori in questa tappa del loro viaggio dovranno affrontare molte difficoltà, così come le Collegiali, che torneranno ad avere alcune discussioni, dopo che avevano trovato la giusta intesa, arrivando anche al primo posto nella sesta tappa.

La settima tappa potrebbe non essere eliminatoria

Nelle sesta puntata abbiamo assistito all'eliminazione della coppia dei Sopravvissuti formata da Vera Gemma e Gennaro Lillio. Ora tra le cinque coppie rimaste, quella più a rischio è sicuramente quella composta da Soleil Sorgé e sua madre. Però, allo stesso tempo, alla luce del fatto che la finale è tra tre settimane e ci sono solo 10 viaggiatori in gara, tutto lascia pensare che questa potrebbe essere una tappa senza eliminati.

Ovviamente, al momento si tratta solo di supposizioni, perché quando si parla di Pechino Express non bisogna mai dire mai.

Non ci resta che aspettare l'appuntamento con la nuova puntata di questa sera, per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, avrà la possibilità di poterle recuperare tramite la piattaforma gratuita di Rai play.