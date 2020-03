Mercoledì 4 marzo è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel talk di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso è tornata in studio la web influencer Asia Gianese. La giovane ha affermato che molte delle cose che mostra sui social network, gli vengono regalate da dei signori. Gente che non conosce, ma che sarebbe disposta a pagarle qualsiasi cosa tra cui un intervento chirurgico.

Per chi non conoscesse la Gianese, va detto che è una modella e web influencer. La giovane classe 1996 oltre a postare delle foto provocanti su Instagram, è una studentessa di Comunicazione politica.

Asia Gianese sarebbe divenuta celebre per aver oltrepassato le barriere di Piazza Duomo con la sua automobile. Da quel momento è stata invitata in più occasioni nei salotti di Barbara D'Urso.

Barbara D’Urso contrariata dalle dichiarazioni della sua ospite

Nel salotto di Pomeriggio 5, Asia Gianese ha confessato che molti suoi fan gli fanno dei regali di qualunque prezzo. La 24enne senza molti giri di parole ha affermato: “Dei signorini che non conosco mi fanno tanti regali, mi pagano tante cose e uno mi ha pagato le te...”.

In merito a quest'ultima affermazione, la diretta interessata ha cercato di spiegare meglio le sue parole. La Gianese ha ammesso che l’intervento chirurgico gli è stato offerto dallo zio di una sua amica che, di professione fa il chirurgo plastico. A quel punto è intervenuta nella discussione Karina Cascella: l'opinionista Mediaset ha invitato la web influencer a fare un passo indietro; secondo la Cascella è assurdo che ci sono persone disposte a fare certe cose.

Nonostante l'incredulità di tutti i presenti nel talk di Pomeriggio 5, la diretta interessata ha rincarato la dose: "I miei genitori devono saperlo". A quel punto dopo essere restata in silenzio, ha preso la parola la padrona di casa; Barbara D’Urso ha replicato: “Sono scioccata”. La conduttrice partenopea non si sarebbe mai aspettata delle affermazioni del genere da parte della sua ospite.

Il web contro Asia Gianese

Le dichiarazioni di Asia Gianese non sono affatto passate inosservate al popolo del web. In particolare su Twitter molti utenti hanno pubblicato dei commenti negativi all'indirizzo della web influencer. Queste le parole di un utente: “Come si fa a continuare a invitare questa oca e darle visibilità?” Come? Che degrado”; un altro telespettatori di Pomeriggio 5 invece si è soffermato sui regali ricevuti dalla giovane: “Il problema non è lei che chiede di farsi regalare le cose, ma le persone che gliele regalano senza conoscerla”. Infine un altro utente ha scritto: "Sta passando un messaggio sbagliato." In seguito alle numerose polemiche, chissà se Barbara D'Urso continuerà ad invitare nei suoi programma Asia Gianese.