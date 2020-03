Eva Henger, lunedì 2 marzo, è tornata nel salotto di Pomeriggio 5. Nel talk di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, l’attrice italo-ungherese ha parlato nuovamente dell'assenza di un rapporto con sua figlia Mercedesz. Eva sarebbe convinta che sia stato Lucas Peracchi ad allontanarle. Tuttavia la 47enne si è detta pronta a riabbracciare la figlia, se un domani quest'ultima deciderà di cambiare idea.

Non è la prima volta che Eva Henger punta il dito contro il fidanzato della figlia. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000, l'attrice ha affermato: "Mercedesz è completamente succube di Lucas".

Dichiarazioni alla quale il diretto interessato ha preferito rispondere con il silenzio, per evitare un nuovo scontro con la suocera.

Le dichiarazioni di Eva Henger

Nel salotto di Pomeriggio 5 Eva Henger è tornata a lamentare di non avere più un rapporto con la figlia Mercedesz. La donna ha ammesso di essere tranquilla poiché attraverso suo fratello ha saputo che la relazione tra la figlia e Lucas Peracchi prosegue a gonfie vele.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha detto di essere rammaricata per la situazione che si è venuta a creare con la 28enne: “Mi dispiace non sentire Mercedesz, sicuramente non dipende da lei, ma questa è una mia opinione”.

Ancora una volta l'attrice ha dato la colpa all'ex tronista di Uomini e Donne, se le due non riescono ad avere il rapporto che avevano un tempo. Prima di archiviare il capitolo inerente a sua figlia, Eva ha affermato di essere paziente ed ha augurato il meglio alla coppia. Poi ha lanciato una sorta di appello alla 28enne: "Prima o poi si renderà conto che manca qualcosa nella sua vita”.

Non è la prima volta che Eva Henger cerca un chiarimento con la figlia.

Nella scorsa stagione madre e figlia avevano avuto la possibilità di confrontarsi a Live - Non è la d'Urso. In quell'occasione era intervenuto anche il personal trainer emiliano. Sebbene i tre fossero giunti ad un punto d'incontro, Eva e Mercedesz hanno continuato a non avere un rapporto stabile.

Eva Henger desidera avere un altro figlio

Eva Henger è tornata nel programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso non solo per parlare del mancato rapporto con la figlia, ma anche per annunciare il suo più grande desiderio.

L’attrice italo-ungherese ha confessato alla padrona di casa che desidera diventare nuovamente mamma: "Sogno di avere un'altra femmina". La 47enne ha dichiarato che sta affrontando questo momento delicato al meglio, grazie alla vicinanza del marito Massimiliano Caroletti e degli altri suoi figli. Proprio per la complicità che si è venuta a creare con il suo consorte, la Henger si è detta pronta ad una nuova gravidanza.