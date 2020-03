Nella puntata di oggi, giovedì del 5 marzo, di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, si è discusso dell'argomento inerente alla differenza d'età in amore. Tra gli ospiti presenti in puntata c'erano Cecilia Capriotti, Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, il giornalista Roberto Alessi, Eleonora Giorgi e Carmen Di Pietro. Quest'ultima è tornata a parlare del suo giovane ex fidanzato Matteo Alessandroni, dichiarando che le ha scritto nel tentativo di riagganciare i rapporti.

La showgirl ha poi affermato di essere pronta a perdonare il ragazzo e ad accettare pubblicamente le sue scuse.

Le dichiarazioni di Carmen Di Pietro su Alessandroni a Pomeriggio 5

Nel salotto di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha mostrato a Carmen Di Pietro le immagini di un giovane ragazzo con un costume da bagno rosa. La showgirl potentina ha subito riconosciuto il ragazzo dichiarando che si trattasse del suo ex fidanzato Matteo Alessandroni di 25 anni, con il quale ha avuto una breve e fugace relazione qualche estate fa.

"Mi fa tenerezza Matteo. Mi da fastidio solo una cosa: tu sai che l'ho bloccato ovunque, ma lui continua a scrivermi da account che non conosco" ha raccontato la Di Pietro alla conduttrice partenopea. Poi, la showgirl ha aggiunto: "Mi scrive che vorrebbe fare pace con me, vorrebbe chiedermi scusa. Le scuse potrei anche accettarle ma dovrebbe farlo pubblicamente". Infine, la donna ha affermato che Alessandroni aveva già provato a chiederle scusa, ma non l'ha mai perdonato e l'ha bloccato su tutti i suoi account social.

Insomma, la Di Pietro avrà davvero intenzione di fare pace con il ragazzo? Chissà, è ancora tutto da scoprire prossimamente.

Chi è Matteo Alessandroni, l'ex fidanzato di Carmen Di Pietro

Matteo Alessandroni ha 25 anni e nella vita è un modello, un personal trainer e calciatore dell'Atletico Piombino. Il ragazzo è finito nel mondo dello showbiz per aver avuto un breve flirt estivo con la showgirl Carmen Di Pietro.

Flirt che il giovane ha sempre smentito fermamente, agendo per vie legali contro la Di Pietro. Il ragazzo, inoltre, è stato selezionato da Alfonso Signorini come super boy del Grande Fratello Vip 4, assieme ad altri due concorrenti: Gianluca Irpino, giocatore di poker ed ex corteggiatore di Veronica Bucchielli nel dating show di Uomini e Donne e Jacopo Poponcini, calciatore professionista che gioca nel Soci Cosentino ed ex tentatore della terza edizione di Temptation Island. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Alessandroni si è sempre dichiarato single, anche se ha una fidanzata di nome Eleonora Gaspodini.

Quest'ultima lavora come scenografa per diverse pellicole e fiction della Rai.