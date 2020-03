Per la fascia prime-time di mercoledì 25 marzo Rai Uno trasmette, in prima visione tv, il film "Ricchi di fantasia". La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2018, è diretta da Francesco Micciché e ha come attori protagonisti due interpreti italiani molto famosi quali Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Per quanto concerne i luoghi di svolgimento delle riprese, il lungometraggio in questione è stato girato nelle località di Monopoli, Polignano a Mare, Roma, Accadia e Carovigno. Riguardo alla sinossi, la trama del film potrebbe fare ricordare un episodio di "Eccezzziunale...veramente", nel quale a uno dei protagonisti interpretati da Diego Abatantuono viene fatto credere di aver fatto 13 al Totocalcio.

Trama del film 'Ricchi di fantasia'

In "Ricchi di fantasia", i principali protagonisti sono il carpentiere ed ex geometra Sergio e l'affascinante Sabrina, un'ex vocalist che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti, ma per problemi economici non possono compiere la scelta di uscire dalle attuali situazioni familiari per provare ad andare a convivere. All'improvviso, però, la situazione sembra svoltare improvvisamente quando un collega di lavoro di Sergio gli fa credere di aver vinto l'incredibile somma di 3 milioni di euro alla lotteria.

Credendo di essere diventato un nuovo Paperon de' Paperoni, allora Sergio invita l'amata Sabrina a fuggire insieme a lui.

Per non peccare di spoiler e per conoscere quale sarà l'epilogo della storia di Sergio e Sabrina l'appuntamento televisivo è per mercoledì 25 marzo, su Raiuno, alle 21:25. A questo punto ricordiamo che la pellicola sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 11 marzo ma la sua programmazione fu spostata per fare spazio allo speciale "Pandemia" condotto da Francesco Giorgino.

Cast del film

I protagonisti di questo film hanno nella finzione i loro stessi nomi reali: Sergio, infatti, è Sergio Castellitto, mentre Sabrina è la versatile Sabrina Ferilli. Anche il restante cast attoriale comprende volti ben conosciuti dal pubblico da casa. La consorte di Sergio ad esempio è Paola Tiziana Cruciani, la nota attrice che il giorno precedente, martedì 24 marzo, apparirà sempre su Rai 1 nelle vesti della madre di Alberto Sordi nel film tv Permette? Alberto Sordi.

Il noto caratterista Antonio Catania interpreta il ruolo di Pallavicini, la grande Valeria Fabrizi si cala nelle vesti di Carmen, Matilde Gioli ricopre la parte di Letizia, Paolo Calabresi quella di Nando, Gianfranco Gallo è Saverio, Antonella Attili presta le sembianze a Sonia e Uccio de Santis qui fa la parte dell'agente immobiliare. Il lungometraggio è a cura di Fulvio e Federica Lucisano e consiste di una produzione sinergica tra Italian International Film e Rai Cinema.