Giulia De Lellis e Andrea Damante sono forse i due personaggi più chiacchierati del momento. Al centro del Gossip per un loro presunto ritorno di fiamma, non hanno mai risposto apertamente, lasciando nel mistero i tanti fan che da sempre sperano in un loro riavvicinamento. A sciogliere i pochi dubbi che ancora erano rimasti ci ha pensato il settimanale Chi di Alfonso Signorini conduttore del Grande Gratello VIP. I due protagonisti hanno cercato di depistare i milioni di follower che li seguono ma non ci sono riusciti.

Ormai sembra ufficiale il ritorno di una delle coppie più amate uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dalle foto che sono sul settimanale, in uscita da mercoledì 1 aprile, sono ritratti Andrea e Giulia mentre prendono le buste della spesa dal portabagagli della macchina.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: le foto inequivocabili

Nel corso di questi giorni sui social sono circolate varie indiscrezioni: c’è chi, nella giornata di domenica scorsa, ha notato che nelle storie di Giulia e in quelle di Andrea c’era la stessa tenda da sole, proprio quella che era ritratta nei video della bella influencer mentre faceva sport.

Di li il gossip è impazzato e si sono susseguite una serie di ipotesi che, almeno fino ad oggi, erano rimaste sempre prive di conferma. Sebbene da parte dei due protagonisti della storia non ci siano conferme, ci ha pensato Alfonso Signorini a rassicurare i fan che sono al settimo cielo. Nelle foto il dj e la romana sono ritratti con cappellini e mascherine, probabilmente usciti da un supermercato, mentre posano le buste della spesa in macchina.

Con molta probabilità i due ragazzi stanno vivendo questi lunghi giorni di quarantena insieme nella casa di Giulia, a Pomezia. Insomma ci troviamo di fronte ad immagini inequivocabili che testimoniano il riaccendersi della scintilla in una delle coppie più chiacchierate e più amate degli ultimi anni. In tanti ricordano quando, circa tre anni fa, i due hanno partecipato al Grande Fratello VIP dove hanno avuto modo di dimostrare tutto il loro amore e affetto.

Con questo ritorno di fiamma, Giulia si mette alle spalle la tormentata relazione con il motociclista Andrea Iannone.

Andrea Iannone è innamorato di Veronica Burchielli?

In queste ore a far discutere non è solamente il ritorno tra Andrea e Giulia, ma anche il possibile nuovo flirt dell’ormai ex della De Lellis, Andrea Iannone. Già nei giorni scorsi, il motociclista è intervenuto sulla sua rottura con Giulia e ha dichiarato di stare bene per questa pagina sentimentale chiusa. Quello che fa discutere, però, sarebbe il presunto flirt di lui con un’altra ex protagonista di Uomini e donne. Parliamo di Veronica Burchielli che da poco si è lasciata con il tronista Alessandro Zarino.

È stato il blogger Amedeo Venza a far notare dei like sospetti tra i due, tanto da dire: ‘Nuova coppia in arrivo ma bisogna aspettare il dopo quarantena’. Che anche per Iannone ci sia l’amore nell’aria?