Rudy Zerbi e Laura Frenna nelle score ore hanno dato adito ad uno scontro verbale sui social. Ovviamente non si è trattato di nulla di grave, ma il professore di Amici si è sentito in dovere di bacchettare un post dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In particolare Zerbi ha fatto notare alla giovane di avere utilizzato delle parole fuori luogo in un momento di massima emergenza sanitaria come quella sta vivendo il mondo intero.

Per chi non lo sapesse, Rudy Zerbi e Laura Frenna è probabile che si siano conosciuti dietro le quinte di uno dei programmi di Maria De Filippi.

Il Zerbi infatti è impegnato con Amici e Tu si Que Vales; la Frenna invece scese le scale del dating-show di Canale 5 per corteggiare Andrea Damante, ma in seguito ebbe anche la possibilità di lavorare con la redazione della conduttrice Mediaset.

Le parole di Laura Frenna: 'Scegli di essere positivo'

Laura Frenna attraverso il suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà causato dall'emergenza sanitaria del Coronavirus.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una sua foto e per la didascalia ha scelto una frase molto breve: "Scegli di essere positivo, ci si sente meglio".

Tra i vari commenti dei suoi "seguaci" non è passato inosservato quello di Rudy Zerbi. Il professore della scuola talent più famosa d'Italia ha bacchettato la Frenna: "Non è esattamente la frase che avrei usato in questo periodo". A quel punto la diretta interessata ha cercato di spiegare il suo gesto.

La Frenna ha rivelato che cantare sui balconi in questo momento fa stare bene molte persone. Provare a pensare positivo è una modo per aiutare la gente a vedere la luce in fondo al tunnel, altrimenti la cosa diventa ancora più difficile da superare. Inoltre, la stessa Laura ha puntualizzato che in questo momento si trova lontana dalla sua famiglia, che al contrario è bloccata a Milano.

Infine Laura Frenna ha tagliato corto sulla polemica: "Se non pensassi positivo sarebbe la fine, parlo per me ovviamente".

L'appello di Marica Pellegrinelli

Così come Laura Frenna sono molti i vip che hanno cercato di mostrare il lato migliore sui propri canali social. Nella giornata di ieri, Marica Pellegrinelli ha voluto fare una riflessione su quanto sta accadendo alla città di Bergamo. L'ex compagna di Eros Ramazzotti ha spiegato, che nella sua città la situazione è davvero preoccupante.

Infine, la 31enne bergamasca ha voluto chiarire che anche se sul web in alcuni momenti della giornata si ride e si scherza, ciò non vuol dire che nella mente si siano dei pensieri tristi e cupi.