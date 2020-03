Occhi puntati sulla programmazione tv in prima serata per sabato 28 marzo. Sarà un'altra serata, l'ennesima, con tante proposte sul piccolo schermo per chi, tra le mura di casa, opterà per questa soluzione.

Tante le possibilità a partire da Raiuno in cui in prima serata andrà in onda il Meglio di VivaRaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello. Canale 5 replicherà con la riproposizione di Ciao Darwin, la trasmissione di Paolo Bonolis. La televisione ai tempi del Coronavirus è anche questo visti i divieti governativi in merito agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.

Ricordiamo che alla luce dell'evolversi continuo della situazione legata alla diffusione del contagio da Coronavirus, i programmi possono essere modificati in ogni momento. Come avvenuto per la serata di venerdì 27 marzo con uno speciale del Tg1 che sostituirà il previsto programma Ulisse-Il piacere della scoperta con Alberto Angela.

Su Rai 1 la riproposizione di VivaRaiPlay con Fiorello, le inchieste di Ncis su Rai 2

Nella serata in cui avrebbe dovuto prendere il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, Rai 1 sceglie di andare sul sicuro.

Alle 21.25 andrà dunque in onda VivaRaiPlay con Fiorello nelle vesti di mattatore della trasmissione. Su Rai 2 alle 21.05 andrà invece in onda un nuovo episodio di Ncis. Episodio 6 della stagione 17 "Nel mondo reale". A seguire dalle 21.50 Fbi, stagione 2, episodio 14, Sensi di Colpa. Entrambi i telefilm sono in prima visione tv. Su Rai 3 sarà invece visibile Sapiens, un solo pianeta, programma di approfondimento culturale su natura, spazio, terra e uomo a cura di Mario Tozzi.

Su Rai 4 alle 21.20 ci sarà in onda Narcos, Mexico, telefilm ambientato nel Messico degli anni '80. Su Rai 5 alle 21.15 Passerotti o pipistrelli, spettacolo teatrale. Su Raimovie alle 21.10, il film Child 44, il bambino n.44 ambientato nell'Unione Sovietica degli anni '50. Su Raipremium serata dalle 19.30 con l'Allieva, fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

Su Canale 5 Ciao Darwin, le terre desolate con Paolo Bonolis

Su Canale 5 dalle 21.20 andrà invece in onda lo show Ciao Darwin, le terre desolate con la guida di Paolo Bonolis. Su Rete 4 alle 21.25 edizione speciale in prima serata di Stasera Italia Weekend. Su Italia 1 alle 21.25 ci sarà invece il film Pets vita da animali. Su Italia 2 alle 21.20 si vedrà poi Rise, La setta delle tenebre. Su Cine 34 il film I quattro dell'Apocalisse con inizio alle 21.10. Su Iris invece dalle 21 ci sarà il film Ipotesi di complotto. Su La5 dalle 21.10 vedremo poi la pellicola Inga Lindstrom, Segreti di famiglia.

Su Top Crime alle 21.10 appuntamento con Jessica Fletcher in La signora in giallo, La Ballata del Ragazzo Perduto. Su Mediaset Extra diretta con la casa del Grande Fratello Vip. Su Focus dalle 21.15 Megadisastri L'apocalisse su San Francisco. Su 20 dalle 21.05 il film Autobahn, Fuori controllo.

Grande classico del cinema invece nella prima serata su La7: dalle 21.15 sarà infatti visibile il thriller di Alfred Hitchcock Intrigo Internazionale. Su La7d alle 21.30 il telefilm Little Murders. Su Tv8 dalle 21.30 ci sarà invece il film Agente 007 Una cascata di diamanti. Su Nove dalle 21.25 il film L'ombra del sospetto.

Infine su Paramount Channel il film Michael del 1996.